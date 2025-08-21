Detenidos dos jóvenes tras una pelea en la Plaza Candelaria de Cádiz

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 21/08/2025 a las 14:30h. Compartir Copiar enlace

La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a dos personas como presuntas autoras de un delito de lesiones tras verse implicadas en una pelea ocurrida en la vía pública, en la que participaron dos grupos de jóvenes.

Los hechos se produjeron cuando varias patrullas acudieron al lugar tras ser alertadas por ciudadanos que señalaban a varios individuos como participantes en una riña. Los agentes observaron a dos grupos que intentaban abandonar la zona en direcciones opuestas, procediendo a su identificación y separación para esclarecer lo ocurrido.

Según las primeras manifestaciones recogidas, la pelea se originó por diferencias personales entre los dos grupos, lo que derivó en un enfrentamiento físico. Como consecuencia, varios de los implicados presentaban lesiones visibles. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde fue asistido de heridas que precisaron sutura.

Ante la gravedad de las lesiones y las versiones contradictorias aportadas, los agentes procedieron a la detención de dos de los participantes como presuntos responsables de un delito de lesiones. Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional continúa con la investigación para determinar la participación de cada uno de los implicados y poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial.