sucesos

Desalojada y precintada una vivienda en la calle Bendición de Dios en Cádiz tras un incendio

El fuego, según apunta el Consorcio de Bomberos, se localizó en la cocina

Desalojada y precintada una vivienda en la calle Bendición de Dios en Cádiz tras un incendio

L.V.

CÁDIZ

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado de la salida anoche del parque de la capital por un incendio en una vivienda de una segunda planta en la calle Bendición de Dios.

Se apunta desde Bomberos: «A nuestra llegada, el edificio había sido desalojado por la Policía Local y la vivienda estaba abierta. El fuego se localiza en la cocina, que está afectada en su totalidad».

Y se añade: «Procedemos a la extinción y posterior ventilación, para que los inquilinos puedan recogen algunos útiles de primera necesidad y pernoctar en otro domicilio. Hay daños materiales pero no estructurales, y la vivienda queda cerrada y precintada por Policía Local, por seguridad. Sin daños personales».

Los medios empleados fueron tres 3 vehículos: 2 autobombas urbanas ligeras y 1 autobomba urbana pesada. Y ocho efectivos.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app