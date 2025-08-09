Desalojada y precintada una vivienda en la calle Bendición de Dios en Cádiz tras un incendio

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado de la salida anoche del parque de la capital por un incendio en una vivienda de una segunda planta en la calle Bendición de Dios.

Se apunta desde Bomberos: «A nuestra llegada, el edificio había sido desalojado por la Policía Local y la vivienda estaba abierta. El fuego se localiza en la cocina, que está afectada en su totalidad».

Y se añade: «Procedemos a la extinción y posterior ventilación, para que los inquilinos puedan recogen algunos útiles de primera necesidad y pernoctar en otro domicilio. Hay daños materiales pero no estructurales, y la vivienda queda cerrada y precintada por Policía Local, por seguridad. Sin daños personales».

Los medios empleados fueron tres 3 vehículos: 2 autobombas urbanas ligeras y 1 autobomba urbana pesada. Y ocho efectivos.