Desactivan la búsqueda de los tripulantes de la narcolancha que apareció en la playa Victoria

Salvamento Marítimo ha desactivado el operativo de búsqueda de las tres personas que cayeron al mar en la noche del pasado jueves, 13 de noviembre, desde una embarcación en las aguas de la costa de Cádiz, pasando a dar radioavisos a navegantes que pudieran avistar algo en la mar, según ha confirmado dicho organismo a Europa Press.

No obstante, se ha indicado que se está pendiente para actuar en caso de recibir algún aviso o de realizar algún rastreo puntual si alguna salvamar sale a algún servicio.

Este operativo se ha estado desarrollando desde el pasado jueves por la noche, cuando se recibió el aviso de que tres personas habían caído al mar desde una embarcación neumática a unas 2,3 millas náuticas del Castillo de San Sebastián, en la capital gaditana.

La salvamar 'Suhail' ha estado realizando batidas desde entonces para tratar de localizar a estas personas, sin que se haya obtenido un resultado positivo al respecto. La embarcación en la que viajaban estas personas apareció en la mañana del viernes, 14 de noviembre, en una playa de la capital.

Según recogía Salvamento en sus redes sociales, la tripulación de la 'Suhail' ha navegando en cuatro días más de 150 millas, siendo el jueves por la noche el día de mayor intensidad debido a la borrasca Claudia, «con vientos del suroeste con rachas de 45 nudos y olas que superaban los cuatros metros de altura».

El viernes y sábado «tampoco fueron fáciles», al producirse «chubascos muy intensos que dificultaron la visibilidad, olas de tres metros y 30-35 nudos de viento«. El domingo aún persistían los chubascos pero la mar y el viento »nos han dado algo de tregua«, como explicaba la tripulación.

Condiciones «muy complicadas» según Salvamento que «ponen en valor el trabajo y compromiso con la vida y el derecho de cualquier persona que esté en peligro en la mar, a ser rescatado».

En el operativo de búsqueda ha participado también el helicóptero Helimer 206 y el buque de salvamento 'María Zambrano'.

