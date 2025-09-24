¿A qué se debe el 'ange' de Cádiz? El gran Antonio Reguera lo explica en 'El rincón del Yuyu'

Antonio Reguera es el nuevo invitado del espacio de José Guerrero Roldán bautizado como 'El rincón del Yuyu'.

El autor de chirigotas, que ya ha anunciado que volverá a estar en el COAC 2026, ha ofrecido en redes sociales un pequeño adelanto de la conversación con el genial humorista, único en su especie.

«¿A qué se debe el »ange« de Cádiz?», se pregunta. «Don ⁦⁦⁦ Antonio Reguera nos lo explica en EL RINCÓN DEL YUYU», se responde en el adelanto de un estreno que tendrá lugar la semana que viene.

El 'Yuyu' tira de la lengua a Reguera. Y Reguera se deja tirar de la lengua por el 'Yuyu'. «El hambre provoca el ingenio. Eso lo hemos dicho siempre. El hambre provoca la listeza, pero yo también lo atribuyo, lo comparto contigo, al clima», deja caer el humorista.

¿A qué se debe el "ange" de Cádiz?

Don ⁦⁦⁦@antonioreguera⁩ nos lo explica en EL RINCÓN DEL YUYU.

Estreno la semana que viene

Mientras tanto, puedes seguir mi canal aquí:https://t.co/IrBYxJXmQl… pic.twitter.com/3oDDsk6mZq — José Guerrero Yuyu (@yuyudecai) September 24, 2025

«En Finlandia está nevando, no tienen ganas de ange. El clima nos ayuda mucho. La naturaleza es sabia en Cádiz. Está el levante y está el poniente, que es la balanza equitativa. Si estuviera nada más que la humedad estaríamos todo el mundo hecho polvo...«, añade. Pero mejor escucharle a él...