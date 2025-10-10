Cádiz SolidaRia

Cruz Roja entrega en Cádiz los V Premios CREA+ a referentes de la solidaridad y la inclusión

La ceremonia se celebró en el Palacio de Congresos con la presencia de autoridades, entidades colaboradoras y voluntariado

Homenaje sorpresa a Rosario García Palacios, anterior presidenta autonómica de Cruz Roja
La Voz de Cádiz

Cruz Roja en Andalucía celebró en el Palacio de Congresos de Cádiz la gala de entrega de los V Premios CREA+, un reconocimiento a personas, entidades y proyectos que destacan por su compromiso con la inclusión social, la solidaridad, la justicia y la sostenibilidad.

El delegado especial de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, fue el encargado de inaugurar la ceremonia con un mensaje inspirador: «Cádiz celebra hoy la solidaridad, que es la llama que mantiene la esperanza en tiempos difíciles. Estos premios nacieron para visibilizar a quienes trabajan por la justicia social». La gala contó también con la participación de Carmen de Lara, presidenta provincial de la organización, autoridades autonómicas y locales, representantes de entidades colaboradoras, voluntariado y premiados. Sigue leyendo en Cádiz Solidaria

