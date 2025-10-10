Cruz Roja entrega en Cádiz los V Premios CREA+ a referentes de la solidaridad y la inclusión

Cruz Roja en Andalucía celebró en el Palacio de Congresos de Cádiz la gala de entrega de los V Premios CREA+, un reconocimiento a personas, entidades y proyectos que destacan por su compromiso con la inclusión social, la solidaridad, la justicia y la sostenibilidad.

El delegado especial de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, fue el encargado de inaugurar la ceremonia con un mensaje inspirador: «Cádiz celebra hoy la solidaridad, que es la llama que mantiene la esperanza en tiempos difíciles. Estos premios nacieron para visibilizar a quienes trabajan por la justicia social». La gala contó también con la participación de Carmen de Lara, presidenta provincial de la organización, autoridades autonómicas y locales, representantes de entidades colaboradoras, voluntariado y premiados. Sigue leyendo en Cádiz Solidaria