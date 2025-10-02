Un crucero con miles de pasajeros se une este sábado a la gran fiesta de SailGP en aguas de Cádiz

SailGP calienta motores en Cádiz, y de qué manera, y este sábado, primer día oficial de carreras de lo que se conoce como la Fórmula 1 del mar, contará con un invitado de excepción a la gran fiesta.

Se trata del crucero Costa Diadema, que recalará a las diez de la mañana en el muelle de Cádiz con un total, según los datos ofrecidos este jueves por el Ayuntamiento, con 3.774 pasajeros a bordo. Y lo hará con su bandera de Italia y nacionalidades destacadas francesas y alemanas.

La salida del barco, uno de los muchos nombres propios del panorama, está prevista para las ocho de la tarde.

Así que no será de extrañar ver a muchos de los turistas de origen galo y germano que viajan en el barco disfrutar de Cádiz y del gran espectáculo SailGP.