Estos son los cortes de tráfico y cambios en el servicio de autobuses en Cádiz con motivo del espectáculo 'Foedus Gaditanorum'

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz han informado este sábado que, con motivo del desarrollo del espectáculo de clausura 'Foedus, Gaditanorum', previsto para este mismo sábado, se producirán cortes de tráfico y cambios en el servicio de autobuses urbanos e interurbanos.

De este modo, se realizarán cortes de tráfico entre las 15,30 y las 4,00 horas de la próxima madrugada en: Plaza de Santa Elena, (acceso a la Avenida de Andalucía, a la altura de las Puertas de Tierra), calle Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con calle Santa María del Mar), calle Santa María del Mar (se impedirá el acceso desde la confluencia con la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta), Avenida Andalucía (se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife), Avenida Bahía Blanca (se cortará el tráfico en la esquina de la calle Acacias), Plaza Constitución con calle Acacias (acceso lateral Hacienda), y acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución (lateral Hacienda).

Los accesos, tanto a aparcamientos públicos, como privados, pueden quedar cortados, dentro de los tramos horarios anteriormente indicados, por la celebración del evento. Por ello, se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, que decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento, en función de la evolución de la asistencia de público y la evolución del evento.

Por otro lado, los estacionamientos en las zonas anexas a las Puertas de Tierra-Plaza Constitución, que es el lugar de celebración del evento, quedarán prohibidos durante la jornada de este sábado, informándose mediante señalización excepcional en los distintos tramos. Entre otras zonas en las que quedará prohibido el estacionamiento se encuentra la calle Virgen del Perpetuo Socorro, Avenida de Andalucía (parcial), calle Barcelona (parcial) y Plaza de la Constitución.

Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos, como a los peatones, que sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables del evento.

Líneas de autobús urbano afectadas

Entre las líneas de autobús urbano afectadas está la Línea 1, Plaza de España-Cortadura (de 15,30 horas a fin de servicio). En dirección interior: Avenida de la Constitución 1812, Avenida de la Sanidad Pública, Avenida de la Guardia Civil, y Carretera de Astilleros a su recorrido habitual. En dirección exterior: desvío por Carretera de Astilleros, Sanidad Pública, Pueblo Gitano, y Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

También se ve afectada la Línea 2, Plaza de España-Puntales-Loreto (de 15,30 horas a fin de servicio). En dirección interior: desvío por desvío por Avenida de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, y Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. En dirección exterior: desvío por Cuesta de las calesas, y Carretea de Astilleros a su recorrido habitual.

Por su parte, la Línea 3,Plaza de España- Barriada De la Paz-Puntales, también se verá afectada (de 15,30 horas a fin de servicio), con desvío en ambos sentidos por la Carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

En cuanto a las paradas afectadas, en la Línea 1 son las de Plaza España Cortadura (ambos sentidos), Cuarteles, Comisaria, Avenida Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avenidda Sanidad Pública y Carretera de Astilleros).

Por su parte, en la Línea 2, en dirección interior, resultan afectadas las de Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez y Avenida Andalucía (trasladadas a Avenida Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra), mientras que, en dirección exterior, las paradas afectadas con las de Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander, trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Finalmente, en la Línea 3 resultan afectadas, en dirección interior, las paradas Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, y Avenida Andalucía (trasladadas a Avenida Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra), mientras que, en dirección exterior, las afectadas son las de Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano).

Autobús interurbano

En cuanto al autobús interurbano, resultan afectadas la Línea M-010 y la M-011, Cádiz San Fernando (Norte-Sur), de 15,30 horas a fin de servicio). En dirección interior: Avenida de la Constitución 1812, Avenida Sanidad Pública, Avenida de la Guardia Civil, y Carretera de Astilleros a su recorrido habitual. En dirección exterior: desvío por Carretera de Astilleros, Sanidad Pública, calle Pueblo Gitano, y Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano se puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/).