Concierto de Jennifer López en Cádiz: cómo conseguir entradas a un precio especial de 45 euros

Cádiz se prepara para vivir uno de los eventos musicales más esperados del verano. Jennifer López, la icónica diva del pop internacional, ofrecerá su primer concierto en la ciudad el próximo jueves 10 de julio en el estadio Nuevo Mirandilla.

Una cita histórica que promete encender la Bahía con el ritmo y la energía de una de las artistas más influyentes del planeta.

Cifras de récord

Con una carrera que acumula más de 80 millones de discos vendidos, 15.000 millones de reproducciones digitales y 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, J.Lo traerá a Cádiz su espectacular directo repleto de éxitos como On the Floor, Let's Get Loud o Dance Again.

Y como si eso fuera poco, el Cádiz CF ha lanzado este martes este anuncio para sus aficionados que les permitirá conseguir entradas a precios especiales.

Promoción exclusiva Entradas por solo 45 euros

Solo para cadistas

Oferta disponible durante 24 horas, hasta este miércoles 2 de julio a las 12:00 horas

JLo en concierto

«Una oportunidad irrepetible para disfrutar de una superestrella internacional en casa, en tu estadio», anuncia el club en sus canales oficiales.

Este concierto promete ser uno de los grandes acontecimientos del año en Cádiz. Si eres cadista y te gusta la música, no dejes pasar esta oportunidad única para ver a Jennifer López en directo en el estadio donde vibra la afición amarilla.