«El compromiso de la Junta con el nuevo hospital es total, no cambia nada»

Unos días después del primer encuentro entre todas las partes implicadas (Zona Franca, Junta de Andalucía y Ayuntamiento) para reactivar por fin la construcción del nuevo hospital de Cádiz, ahora habrá otra interlocutor en cuanto a materia sanitaria se refiere ya que será el jerezano Antonio Sanz quien añada a sus competencias las de Salud.

Los cambios en la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, tras la dimisión de Rocío Hernández, no deben afectar al gran proyecto gaditano que ha arrancado al fin en las últimas semanas; la construcción del nuevo hospital gaditano. Es lo que se extrae de las palabras del alcalde de Cádiz, Bruno García.

El edil ha reconocido en los micrófonos de COPE que todo sigue su curso y que se acoge de buen grado el nombramiento de Sanz. «Es indudable que Antonio es representante de Cádiz y tiene nuestra ciudad muy metida en la cabeza. Tanto él como Juanma Moreno lo tienen claro con el hospital y no va a cambiar nada porque están absolutamente comprometidos con el hospital y con toda la provincia«, ha estado el alcalde de la capital gaditana.

Asimismo, García recuerda que «Sanz conoce muy bien la situación y estoy confiado en que Antonio es un gran refuerzo para la provincia de Cádiz».

Todo tras ese primer encuentro de hace una semana en el que se comenzaron a cimentar las primeras bases del proyecto. «Estoy satisfecho. Estamos trabajando bien con la Zona Franca y la Junta porque el compromiso es total. Queda plasmarlo en un convenio en el que las partes lo tenemos claro. Todo ello se iba a producir con el equipo técnico saliente de la Junta de Andalucía, y ahora hay que reactivarlo en los próximos días para que se haga eses convenio lo más rápido posible«, responde confiado Bruno García.