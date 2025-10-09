El compromiso de Bruno García con el autismo: «Tenemos que mejorar la accesibilidad de Cádiz»

«Ha sido un momento único que no voy a olvidar nunca». Así ha definido el alcalde de Cádiz, Bruno García, su encuentro con Paula, Adri e Íñigo, miembros de la Asociación Autismo Cádiz en el que la accesibilidad y la inclusión social han sido algunos de los asuntos que el edil gaditano ha tratado compartiendo momentos de confraternización.

Todo con motivo del podcast 'Talento Diverso' que este colectivo lleva a cabo junto a COPE Cádiz. Un programa en el que los integrantes de Autismo Cádiz cuentan sus experiencias laborales, su manera de afrontar la vida, las barreras que se encuentran a diario y sobre todo tratan de dar visibilidad a un trastorno, que no patología ni enfermedad, que todavía tiene mucho camino que recorrer en cuanto al conocimiento de la sociedad en general.

Y con esas premisas, y muchas preguntas encima de la mesa, Bruno García ha sido el invitado especial de un programa en el que el edil gaditano ha tratado de responder a muchos asuntos relacionados con la inclusión social y también temas más personales.

Preguntas sobre su día a día, que le ha trasladado Paula. «Me gusta mucho mi trabajo y le dedico muchas horas. Hay momentos muy duros que se viven en la ciudad, por ejemplo con los accidentes, hay momentos difíciles pero también hay momentos bonitos e ilusionantes cuando sacas cosas adelante», ha reconocido el alcalde.

Cuestionad por Adri en cuento al nivel de accesibilidad de la ciudad, Bruno García ha sido más que franco reconociendo que queda muchísimo camino por delante. «Creo que Cádiz no es una ciudad accesible para el autismo ahora mismo. Tenemos mucho que hacer para que lo sea y ahí la asociación tiene que decirnos y nosotros hacerlo. Este programa en COPE hace más accesible la ciudad y es un paso importante para que se visibilice el autismo. La ciudad no es accesible pero cada vez lo está siendo más y tiene que serlo mucho más«, ha añadido el edil.

Bruno García con los miembros de Autismo Cádiz l.v.

En cuanto a los proyectos municipales, Adri cuestionaba a Bruno García por lo que se está haciendo desde el consistorio. «Hay un proyecto físico en la ciudad. Tenemos en el equipo de gobierno a Nuria Álvarez, delegada de Accesibilidad y Movilidad Reducida, que ha hecho un estudio de todas la calles de la ciudad y que ya tenemos. Nos toca ahora en el Ayuntamiento mejorar poco a poco la accesibilidad. En cuanto al autismo estamos pensando en hacer pictogramas en el ayuntamiento para que cuando las personas con autismo accedan tengan una visión general más fácil. Quiero que la asociación nos diga más cosas en las que debemos mejorar«.

¿Hay personas con autismo trabajando en el Ayuntamiento de Cádiz? Ha sido otras de las preguntas al alcalde. «No tenemos personas con autismo trabajando en el Ayuntamiento pero si tenemos a Gloria Bazán que es la primera concejala con parálisis cerebral en España. Una mujer muy valiente superando toda la vida barreras, pero es una más y se le exige lo mismos que a los demás«.

Con todo, y buscando consenso y sugerencias, el alcalde quiere «reforzar nuestra relación con asociaciones como la de Autismo Cádiz. Se me ocurren cosas que podemos hacer en cuanto a la formación también, para cualquier persona, y por supuesto la reserva de cupo laboral para que la gente con autismo tenga un acceso al empleo».

Para Bruno García este encuentro ha sido un momento para «no olvidarlo. Entiendo que tenemos que abrir la mente y también el corazón para comprender que las personas con vulnerabilidad son una prioridad. Debemos tomar medidas para mejorar sus vidas».

Y mirando al futuro, Paula no ha tenido dudas en hacer una pregunta digna de cualquier periodista: ¿Cuál será el mayor éxito de Bruno García? «Que cuando acaben estos cuatro años la noche antes de la elecciones pueda dormir plácidamente sabiendo que he hecho todo lo que ha estado en mi mano por mejorar las cosas en la ciudad. Cuando llegue ese día habrá cosas grandes de la ciudad y cosas más pequeñas pero también importantes, como que las personas con autismo vivan mejor«, ha concluido.

