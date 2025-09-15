COGITI Cádiz se reúne con el alcalde Bruno García para establecer nuevas líneas de colaboración

La Voz de Cádiz 15/09/2025

Actualizado a las 22:20h.

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz se ha reunido con el alcalde de la capital, Bruno García, para avanzar en las líneas de colaboración que mantiene el colectivo con la administración municipal. El Decano Domingo Villero, acompañado por los directivos Rocío Aragón, Ángel Casado y Jacob Jiménez, presentó la nueva junta de Gobierno al regidor en el Ayuntamiento y le informó de la estrategia de COGITI Cádiz para la formación de sus colegiados y el objetivo de conseguir el pleno empleo en la profesión en la provincia gaditana.

Durante la cita, COGITI Cádiz expuso al alcalde las principales líneas de trabajo en las que el colegio profesional está inmerso. Entre ellas, se destacaron los ámbitos en los que la entidad puede colaborar de forma directa con el Ayuntamiento de Cádiz para favorecer el desarrollo de la ciudad.

En este sentido, el Colegio Oficial trasladó a Bruno García su intención de presentar propuestas concretas para mejorar la gestión administrativa de licencias mediante la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, así como iniciativas relacionadas con la implantación de comunidades energéticas y otros aspectos vinculados con la ingeniería técnica industrial.

Con este encuentro, COGITI Cádiz refuerza su voluntad de estrechar la colaboración con las administraciones públicas, aportando su conocimiento y experiencia al servicio de la ciudadanía y del progreso sostenible de la ciudad.