La ciudad de Cádiz se entrega a la Virgen del Rosario en su festividad

Tras una intensa mañana, por la tarde numerosas personas se acercaban a la iglesia de Santo Domingo para seguir la salida procesional. El extenso cortejo que precedía a la Virgen del Rosario formaba en el interior del templo.

Una vez más estaban hermanos de todas las cofradías de Cádiz de penitencia y de gloria, además de los de la propia archicofradía del Rosario, con la nueva junta de gobierno presidida por Juan Laluz y la permanente del Consejo Local de cofradías. También acompañaban a la Regidora Perpetua de Cádiz el alcalde, Bruno García, y varios concejales.

Sonaban las cornetas y tambores de la siempre esperada banda Rosario de Cádiz para anunciar que era el momento de ese encuentro con la Patrona de la ciudad. Abría paso con la marcha Cristo del Amor la formación musical local más reconocida de los últimos tiempos.

En el interior del santuario se movía el bonito paso de orfebrería con las indicaciones de Juan Pidre y David Santana. La Virgen iba como siempre espléndida y cargada de detalles que recuerdan la devoción que hay por Ella. Llevaba la medalla de oro de la ciudad concedida por el Ayuntamiento en 2017 por el 150 aniversario de su patronazgo, la medalla de oro de Cádiz de Alcaldesa Perpetua. Estrenaba una cruz de nácar, corales y oro regalada por una familia gaditana. Lucía igualmente la cruz pectoral de Fray Félix María de Arriete, que fuera obispo de Cádiz, así como diversas medallas de hermandades y asociaciones, además de una de la madre de un sacerdote, un broche de plata de la silueta de la ciudad, la medalla del Mérito al Trabajo de las hermanas Casas, la del marinero de la Armada que salvó a los dieciséis inmigrantes, la de la Policía Nacional de El Puerto... De una mano llevaba el guardapelo y de la otra portada la reliquia del Beato José de Cádiz... Lucía como es habitual la corona de la coronación canónica, el rostrillo de Fernández Pujol y su terno del cincuentenario bordado por las dominicas de Torredonjimeno.

Por su parte, el Niño Jesús portaba dos medallas militares así como la de Hijo Adoptivo de la ciudad del padre Pascual Saturio.

Con el cortejo ya en la calle, el paso se aproximaba a la salida y se asomaba por el dintel de la puerta.

Tras el himno y los vivas emocionados de los fieles, sonaba la marcha La Capitana, obra de Jorge Marcial y que se estrenaba en esta tarde, interpretada por la banda Maestro Dueñas de El Puerto dirigida por Javier Alonso. Después se interpretaban las marchas Rosario Coronada de Pablo Ojeda y Rosario Macarena mientras que la Virgen del Rosario avanzaba en su recorrido hacia la calle Plocia.

A diferencia de hace un año cuando la lluvia impidió la procesión de alabanzas, este 7 de octubre lucía el sol acompañado de algo de viento. Cádiz se rendía a su Patrona entre aplausos y lágrimas de emoción y a la espera de recibirla de vuelta con una gran petalada y la misma devoción por esa calle Sopranis especialmente exornada e iluminada para tan especial ocasión.

