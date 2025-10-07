Cádiz renueva el voto a su Patrona, la Virgen del Rosario

Los actos por el Día de la Patrona han comenzado este martes con la solemne función de renovación del voto de Cádiz a la Virgen. El alcalde, Bruno García, ha acudido a la iglesia de Santo Domingo junto a otros miembros de la corporación municipal a este tradicional acto que remonta sus orígenes al año 1730.

Cientos de fieles y autoridades militares, civiles, académicas y judiciales han querido sumarse a esta renovación votiva de la ciudad. En su discurso, el alcalde ha hablado de la Virgen del Rosario como «faro de consuelo, guía ante la incertidumbre y símbolo de unidad». «Hoy, al renovar este voto, no solo cumplimos con una tradición, reafirmamos también los valores que nos definen como pueblo, el compromiso, la solidaridad, la resistencia y la esperanza».

Bruno García también se ha comprometido «a seguir trabajando por una ciudad más justa, más inclusiva y más fraterna». En un día tan importante para la ciudad, ha destacado que «la Virgen de Rosario no solo es motivo de devoción, sino también un símbolo de concordia. Nos recuerda que, por encima de las diferencias, somos una comunidad que camina unida».

Pero el alcalde también se ha referido a los tiempos actuales, «marcados por la incertidumbre global, por los desafíos sociales, económicos y medioambientales», recalcando que «es más necesario que nunca reforzar la esperanza». «Vivimos tiempos de guerras, ataques que traen pérdidas humanas y destrucción que, como sociedad, nos causan mucho dolor e indignación, masacres que rechazamos frontalmente. Queremos que este acto sea también una llamada a la paz, a la justicia y a la fraternidad».

También hizo una llamada a poner la mirada «en los enfermos, en los que viven en soledad, en los que sufren la falta de empleo o de vivienda, en nuestros jóvenes que buscan su camino y en nuestras personas mayores, que son la memoria viva de esta tierra». Y concluyó renovando el voto en nombre del pueblo de Cádiz a la Virgen del Rosario, «patrona de esta ciudad trimilenaria, como faro, escudo y consuelo de muchos gaditanos y gaditanas».

En su homilía, Rafael Zornoza se refirió a las principales necesidades de los gaditanos, destacando la figura de la Virgen del Rosario como «un símbolo de amor materno, una protección y auxilio especial en los momentos de dificultad».

El obispo pidió a la Patrona su intercesión por los que «viven en situación precaria, otros necesitan empleo o vivienda o mejor alimentación. Cuántos mayores exigen residencias, una atención sanitaria más eficiente. Muchos, muchísimos padecen soledad, no digamos nada, problemas familiares. Hay emigrantes que quieren abrirse camino con tantas dificultades, o jóvenes que no encuentran su lugar. Y cómo no, recordar también entre los necesitados, aunque sean más invisibles a veces, a cuantos viven la vida sin sentido, faltos de esperanza, con vidas truncadas o heridas, o incluso adicciones. Y cómo, no afrontar las nuevas pobrezas, cómo no recordar a tantos hombres y mujeres que mueren de soledad en medio de la multitud, o a ancianos y compañía que no tienen familia cercana, o a jóvenes desesperanzados que se sienten sin futuro, o a migrantes que llaman a nuestras puertas a tantas víctimas de una cultura marcada por la indiferencia y la muerte».

Rafel Zornoza pidió una oración también «por la paz, para que cesen las trágicas guerras que conocemos y para que el Señor socorra a cuantos las sufren».

