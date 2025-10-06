Horarios e itinerarios de la procesión de la Virgen del Rosario de Cádiz

Cádiz ya acaricia el día de su Patrona, la Virgen del Rosario. Este lunes, el pregón, a cargo de Luis Cabeza Delgado ha cerrado la jornada previa al Día Grande.

Por la mañana a las 9.00 habrá una Eucaristía y posteriormente a las 11.00 será la Solemne Función del Voto que estará presidida de nuevo por el obispo, Rafael Zornoza Boy, y donde se renovará el Voto de la ciudad a la Virgen. A las 12.30 será la ofrenda del pueblo de Cádiz, a través de distintos colectivos e individualmente, y ya por la tarde a partir de las 18.30 horas comenzará la salida procesional.

Horario y recorrido de la procesión

La procesión mantiene el recorrido de años anteriores. Así, saldrá de la iglesia de Santo Domingo a las 18:30 horas, y seguirá el siguiente itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, San Juan de Dios, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Cobos, Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y de nuevo Compás de Santo Domingo. Será a la vuelta, por Sopranis cuando se espera una vez más la petalada a la Virgen antes de su regreso a su santuario por esa calle engalanada para la ocasión por los jóvenes de la archicofradía. La recogida está prevista poco después de las 22:00 horas.

Como es habitual abrirá el cortejo la banda de cornetas y tambores Rosario de Cádiz, seguida de representación de todas las hermandades de la ciudad y autoridades políticas, civiles y militares. El paso de la Virgen irá acompañado una vez más por la banda de música Maestro Dueñas de El Puerto. Juan Pidre y José David Martín Santana serán los encargados de dirigir a los cargadores en esta jornada siempre tan especial. ﻿

Estreno de la nueva Junta de Gobierno

De forma algo diferente vivirá este día Juan Antonio Laluz, quien desde marzo es presidente de esta cofradía que depende de la orden de los dominicos. Si bien Laluz lleva años vinculado a la hermandad y profesionalmente es gran conocedor de esta jornada, en esta ocasión será también máximo responsable junto al prior de la orden Pascual Saturio. «Para mí es una experiencia nueva, distinta, es verdad que por la gestión con el área de Fiestas pues no lo es. Pero se trata de una responsabilidad enorme. El padre Pascual es clave porque es todo facilidades y todo lo que le sugerimos lo valora bien. Lo importante es que trabajamos todos a una para que la Patrona luzca su día y para incrementar la devoción hacia Ella y que los jóvenes se hagan eco de Ella«.

Como detalles novedosos en el trabajo de este equipo es por ejemplo que se ha dispuesto estos días una mesa de recuerdos así como que se han creado unos controles de salida para los hermanos que quieran acompañar a la Virgen. Y además de engalanar de engalanar la calle Sopranis, también los jóvenes de hermandad van a realizar una alfombra de sal delante del Ayuntamiento.

