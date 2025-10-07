La impactante imagen de SailGP 2025 en Cádiz y sus efectos económicos: «Parecía Carnaval»

Siempre se ha dicho, por activa y por pasiva, que son muchas las cosas buenas que a Cádiz le llegan por el mar. Y este pasado fin de semana se ha cosido el último botón de muestra: más de 100.000 personas se dieron cita en la ciudad con motivo de la celebración de la SailGP. Con todo lo que eso conlleva...

La ciudad ha encontrado en la conocida como la Fórmula 1 del mar una forma de proyectar su imagen más allá de sus fronteras y atraer a miles de turistas. La SailGP ha sido, es y debe seguir siendo un motor económico para Cádiz.

Sin ir más lejos, la edición del año 2023 tuvo un impacto de 93,7 millones de euros, un 77% más con respecto a 2021. Se trata de un evento con importantes repercusiones económicas para la capital gaditana. Sectores como el hotelero, el hostelero y el comercial incrementan notablemente sus ingresos durante ese fin de semana de deporte y ocio en Cádiz.

Cabe recordar que no hubo entrega en 2024 al ser año olímpico y coincidir los Juegos de París y la Copa América. Se echó de menos. Este año se ha recuperado y ya no se quiere dejar escapar. Y es que los datos de esta última edición, la de 2025, al igual que en 2023, cuando el gasto medio entre los asistentes aumentó un 16%, y acudieron un total de 98.000 personas, produciéndose un incremento del 30% en el número de extranjeros, apuntan a ser de campeonato. Está por ver lo que dice el estudio detallado del impacto económico de esta nueva edición.

La SailGP y la programación paralela llenó de vida la ciudad de Cádiz durante el viernes, el sábado y el domingo. «Este fin de semana el alojamiento hotelero ha estado al 100% en la ciudad», destaca Antonio de María, presidente de Horeca.

Tanto la hostelería como el comercio de la ciudad también celebran los números firmados en el primer fin de semana de octubre, con las huellas del verano ya borradas. Además de la propia competición, los conciertos, las ferias gastronómicas y las actuaciones de carnaval dinamizaron el centro de la ciudad.

Horeca: «Estaba todo como si fuera Carnaval»

La voz de Antonio de María puede servir de termómetro. El presidente de la patronal de hosteleros adelanta que lo vivido había sido para celebrarlo: «Se ha estado trabajando muchísimo con motivo de todo el público que ha acudido a la SailGP. La verdad es que ha habido mucha animación, la ciudad continúa prácticamente en plan veraniego, con alegría y prácticamente todos los días con posibilidades de divertirse».

Sus mil palabras tratan de explicar la imagen que pudo verse el pasado fin de semana en la Tacita de Plata, especialmente el sábado:

«Una vez finalizada la prueba deportiva de la SailGP, desde Horeca hemos comprobado que el alojamiento el fin de semana ha estado al cien por cien. O sea, se han llenado todas las plazas y nos imaginamos que incluso habrá habido un rebosamiento para San Fernando, para El Puerto, para Puerto Real... porque ha venido muchísima gente de afuera», apunta.

Y añade: «Respecto a la hostelería, la climatología ha sido fantástica y, lógicamente, también hay que diferenciar dos tipos de clientes: los turísticos y los de las cercanías, los que han venido de otras poblaciones como Jerez, Sevilla... La ciudad ha estado a tope, a rebosar y, desde luego, nuestros establecimientos han podido atender a todo el mundo en tiempo y forma, en las terrazas sobre todo, en las zonas de influencia de la propia prueba han estado a tope. Y ha habido un ambiente espectacular. Los eventos que se han celebrado, como el concierto del fin de semana... bueno, prácticamente toda la parte de la Alameda, el parque, las calles adyacentes, la torre Tavira, Sacramento… Eso estaba todo que parecía Carnaval. Han sido unas pruebas bastante bien organizadas, muy bien arropadas por la ciudad«.

«Los ciudadanos se han divertido, se lo han pasado bien. Lamentar que España no ha podido ni siquiera entrar en la final, pero, bueno, esas ya son circunstancias deportivas. Pero desde Horeca felicitamos a todos y nos congratulamos de lo bien que ha discurrido toda la organización, todo el evento y toda la participación. Y, nada, nos queda ya esperar al próximo año, que la Junta de Andalucía ha adelantado que dice que pregarantiza que se celebre también en 2026. Y eso, para la ciudad de Cádiz, es una muy buena noticia. Porque, además, hay que ver el marco apropiado que tiene la Bahía para este tipo de pruebas, un marco que se pueden utilizar para otras muchas cosas«, concluye Antonio de María.

Cádiz Centro: «Esperemos que sigamos disfrutando»

Desde Cádiz Centro Comercial Abierto, en palabras de su presidente, José Amaya, se valora «muy positivamente la celebración de este tipo de eventos internacionales«.

«Se realizan acciones que complementan este tipo de eventos, acciones culturales, gastronómicas... haciendo que el centro de la ciudad tenga un ambiente especial«, destaca Amaya.

«Recibimos a personas de toda la provincia, así como los acompañantes de la SailGP, prácticamente durante toda la semana. El buen ambiente se palpaba en la ciudad, ya son cuatro años y esperemos que sigamos disfrutando de esta Fórmula 1 del mar«, celebra el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto.

«En definitiva, apostamos por este tipo de eventos que nos da a la ciudad una imagen mundial y que sin duda cuentan con un gran trabajo por parte del Ayuntamiento de Cádiz«, concluye José Amaya.

ACEX habla de «impacto cero»

Menos confeti se lanza desde la Asociación de Comerciantes de Extramuros (ACEX). Marisa Ladera, técnico de la asociación, habla de «impacto cero». «Por aquí no se ha notado nada. Ninguno de los comerciantes que me ha respondido han tenido grandes movimientos, ni los más cercanos a las Puertas de Tierra».

«No hemos tenido impacto alguno. Y todos me dicen lo mismo. Yo misma estuve el sábado por allí... el comercio del centro sí que ha debido tener mucho impacto por la SailGP. Algo normal por otra parte, porque todo ha estado allí. Aquí no ha tenido repercusión alguna. Hay algo puntual. Me ha comentado una socia de la asociación, que tiene una tienda de ropa para mujer más bien joven, que notó algo más de visitas el jueves. Participantes de la regata o familiares, me ha dicho. No para tirar cohetes, pero algo notó. Y no eran clientes habituales», explica.

«Es normal, las cosas que se hacen en el centro, pues aquí poco llega. El sábado estaba el centro abarrotado. No se podía ni andar y cogimos una mesa para comer de milagro. Si el evento es en el centro, y todas las actividades se hacen por allí... pues lógico y normal que todo el mundo esté por allí. No se van a venir para acá», lamenta a su manera Marisa Ladera.

La unión política que debe hacer la fuerza

El compromiso político y consenso para que SailGP siga celebrándose en la ciudad ha cobrado forma. Y es que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz ya han presentado una propuesta económica a la organización.

La emisión de la SailGP de Cádiz ha llegado a 220 mercados internacionales, con una audiencia potencial acumulada de unos 300 millones de personas en todo el mundo. Y los responsables políticos están obligados a mover cielo y tierra para no perder semejante impacto y seguir siendo un escaparate a los ojos del mundo.

Las tres instituciones que forman parte de este proyecto ya han lanzado el guante la organización de SailGP, que ahora tendrá que recogerlo y emitir una respuesta que desde la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación se espera que sea «positiva»

Cádiz se encuentra en un circuito de carreras en el que están ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Sidney, Abu Dhabi y Saint Tropez, entre otras, lo que habla por sí solo del mérito que tiene formar parte de este evento.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, está convencido de los beneficios que trae una prueba de relevancia internacional como ésta para Cádiz. «Por eso hemos presentado nuestro compromiso a través de unas cartas de intenciones de las tres administraciones y ya tienen una propuesta económica en SailGP sobre la mesa; solo queda esperar que sea aceptada en los próximos días, para que puedan seguir disfrutando todos los ciudadanos de una nueva edición de la competición», explicaba este pasado domingo,

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que asistía junto a Sanz a la última y decisiva jornada de competición en la Bahía, destacaba que «estamos muy satisfechos en el Gobierno andaluz porque Cádiz haya vuelto a ser protagonista de una nueva edición de la SailGP».

Y añadía: «Acoger eventos deportivos de primer orden como la SailGP Andalucía- Cádiz genera un impacto tanto de promoción deportiva, imagen de marca y retorno económico innegable, por lo que es muy beneficioso para todos».

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, por su parte, valoraba «la ventana de calidad» que abre la Sail GP a la provincia de Cádiz. Martínez del Junco resaltaba la repercusión de acontecimientos de este nivel en el empleo y en la actividad económica, no sólo de la capital gaditana sino de su área de influencia: «Aquí la organización encuentra solvencia técnica y hospitalidad, además de una alianza entre instituciones públicas como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la propia Diputación».

El teniente de alcalde de Medio Ambiente y coordinador municipal de SailGP, José Carlos Teruel, se expresaba en la misma dirección: «Este evento atrae muchos beneficios a la ciudad, entre ellos la proyección internacional para la ciudad de Cádiz. Hay que tener en cuenta que estas carreras son seguidas en directo por millones de personas en el mundo y gracias al lugar en el que se celebran las carreras, se proyecta una magnífica imagen de la ciudad».

Para el Ayuntamiento de Cádiz, «es muy importante la prueba con los mejores regatistas del mundo pero también, por supuesto, la Foiling Base que desarrolla el Instituto Municipal del Deporte y por la que han pasado 400 jóvenes y niños en el último año que vienen a reforzar la relación de la ciudad con el mar. Esto hace que un evento como SailGP tenga una incidencia directa en el deporte base».

Calendario de 2026

El calendario 2026 ya se ha dado a conocer y Cádiz, por ahora, no está entre las sedes elegidas. A finales de septiembre y principios de octubre se celebrará el Gran Premio de Europa, pero no está cerrada la fecha exacta ni la sede de la competición. Toca esperar.

En lo meramente deportivo, resumir que Emirates Gran Bretaña lidera ahora la clasificación general de Rolex SailGP después de una contundente victoria en la Bahía de Cádiz.

En una final llena de acción, una maniobra de honda de los británicos obligó a Nueva Zelanda a abandonar los 'foils' cerca de la boya final. Los Black Foils perdieron el liderato, pero lograron mantener el segundo puesto por poco, por delante del equipo alemán de SailGP presentado por Deutsche Bank, que terminó en la tercera posición.