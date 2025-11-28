La Catedral de Cádiz acoge este sábado la misa de bienvenida a Monseñor Ramón Valdivia

La Catedral de Cádiz acoge este sábado la misa de bienvenida al nuevo máximo responsable de la Iglesia de Cádiz y Ceuta, Monseñor Ramón Valdivia, quien fue nombrado administrador episcopal una vez que el Papa León XIV aceptara la renuncia del obispo Zornoza, investigado por unos presuntos abusos a un menor en su etapa como rector del seminario de Getafe.

Se cumple justo una semana del nombramiento de Ramón Valdivia, quien estaba en las quinielas para asumir la responsabilidad en la diócesis al menos de forma transitoria. El hasta ese momento obispo auxiliar de Sevilla ha estado estos días entre Cádiz y la capital andaluza ya que aún allí tenía distintos temas pendientes.

En este último fin de semana de noviembre Valdivia ya presidirá sus primeras Eucaristías en la diócesis de Cádiz y Ceuta. En la Seo gaditana la celebración es este sábado a partir de las 12.00 horas. En ella se espera la presencia de autoridades civiles y religiosas, así como distintas asociaciones y cofrades.

El domingo Ramón Valdivia estará en Ceuta, en el Santuario de Nuestra Señora de África donde igualmente presidirá la celebración a partir de las 12.00 horas.

Primer mensaje a los fieles

Monseñor Ramón Valdivia se ha dirigido este viernes a los fieles en el programa de la Cadena Cope 'El Espejo de la Iglesia' de Alejandro Moreno. En ese primer mensaje el administrador apostólico ha hecho referencia al Salmo 121 (¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!) ha apuntado que «mi corazón exulta ante la inminente llegada a la diócesis de Cádiz y Ceuta. Me siento enviado. No soy yo quien ha decidido mi destino, sino que el Santo Padre, el Papa León XIV y los superiores del Dicasterio para los Obispos, han valorado mi disponibilidad para entregarme a vuestra comunidad diocesana«.

Asimismo, Valdivia ha señalado que «estoy orgulloso de poder colaborar, con mis pobres capacidades, a la misión de anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a proclamar el año de gracia del Señor. Estoy deseando encontraros, escuchar juntos la palabra de la vida y compartir la mesa del Señor. Llegan a mis oídos no sólo la brisa del mar, sino la de las buenas obras que hace la Iglesia de Cádiz y Ceuta. Una Iglesia que quiere acoger y proteger el buen legado de los pastores que me precedieron y dieron su vida por el Evangelio«.

El administrador episcopal se ha mostrado humilde y ha puesto en valor el grupo humano que se ha encontrado. «Estoy deseando aprender de vosotros a ejercer el ministerio episcopal y poder ser cauce de comunión entre todos, para que todos puedan decir, mirad cómo se aman, no puedo hacerlo solo. Cuento con mis hermanos sacerdotes y diáconos, con los consagrados y consagradas, especialmente con la oración de las monjas contemplativas. Me he encontrado ya con un grupo, con un equipo de laicos espléndidos, a los que desde este momento agradezco su competencia y esfuerzo para contribuir al bien de la diócesis«.

Además, ha tenido palabras para los más pequeños y jóvenes y ha invitado a la feligresía de Cádiz a la misa de bienvenida. «Son la esperanza de nuestra sociedad. Quiero compartir mi responsabilidad de servidor público junto a las autoridades políticas, militares, judiciales y académicas presentes en la diócesis para dignificar y ensalzar la vida de todos los miembros de esta diócesis hermosa. Pueden hallar en mi persona un colaborador sincero que busca el bien común. Espero que podamos colaborar en todo aquello que sirva para mejorar la vida de nuestra feligresía. Estáis invitados, y os espero este sábado en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz, y el domingo, primer domingo de adviento, en el Santuario Parroquia de Nuestra Señora de África de Ceuta«.