Cádiz dará la bienvenida a Monseñor Ramón Valdivia con una misa en la Catedral

El nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia, ya está tomando contacto con la diócesis. Desde que se conociera su nombramiento este pasado sábado Valdivia se ha desplazado a la capital gaditana para mantener un encuentro con el emérito, Rafael Zornoza y con los miembros del Colegio de Consultores. Asimismo el ya gestor de la Iglesia gaditana dedicaba sus primeras palabras a los fieles mostrando su agradecimiento al Papa León XIV y su disposición para esta nueva misión que emprende. «Una vez más, pongo mi humilde «sí» para que se manifieste el amor de Dios, a través de mi pequeñez. Será un periodo transitorio, pero cada instante cuenta en nuestro camino de fe, por eso estoy decidido a vivirlo con intensidad y agradecimiento. ¡Estoy dispuesto!»

Además, ya este lunes el nuevo administrador episcopal, Monseñor Ramón Valdivia, mantuvo su primer encuentro institucional con los miembros de la curia, trabajadores y laicos que colaboran en el Obispado. La reunión, celebrada en la sede episcopal, supuso su presentación oficial ante el personal diocesano tras su reciente nombramiento.

Encuentro con los trabajadores y colaboradores del Obispado Alejandro Moreno

Tras el rezo del Ángelus intervino el Vicario General de la diócesis, el padre Óscar González Esparragosa quien quiso destacar la generosidad del nuevo administrador apostólico: «Le recibimos con un gran cariño y agradecemos su entrega, ya que deja todo en Sevilla por estar aquí». Asimismo, alabó la profesionalidad y compromiso del equipo que trabaja en el Obispado, recordando que su labor ha sido avalada por diversas auditorías: «aquí va a encontrar a unos fidelísimos colaboradores, con un destacado nivel de competencias».

Misa de bienvenida el sábado

Monseñor Ramón Valdivia mostró a los colaboradores del Obispado su satisfacción por iniciar esta nueva etapa al servicio de la Iglesia gaditana y ceutí. «Desde que entré en el Seminario mi vida es para el Señor. No soy dueño de mi vida y estoy para el Señor y para vosotros. Vengo como servidor de la diócesis y de vosotros». Asimismo agradeció igualmente la labor de todos los trabajadores del Obispado y pidió paciencia en estos primeros días de adaptación: «Enhorabuena por vuestro trabajo, nos ponemos en las manos de Dios y os pido que vayamos poco a poco; estoy a vuestra disposición».

El nuevo máximo responsable de la iglesia gaditana alternará durante esta semana su presencia entre Cádiz y Sevilla para cerrar algunos asuntos pendientes en su diócesis de origen. Además, el próximo sábado a las 12.00 horas será su misa de bienvenida en la Catedral de Cádiz, y el domingo, también a las 12:00 horas, en Ceuta, en el Santuario de Nuestra Señora de África.

La reunión con los trabajadores del Obispado concluyó con la presentación individual de los trabajadores del Obispado, quienes fueron explicando al nuevo administrador apostólico las funciones que desempeñan en los distintos departamentos diocesanos. El ambiente cercano y cordial marcó este primer encuentro, destinado a abrir una nueva etapa en la vida de la diócesis.

