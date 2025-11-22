Ramón Valdivia se reúne con Zornoza tras su salida del Obispado de Cádiz

El nuevo Administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Ramón Valdivia, ha estado en la de este sábado en la sede episcopal gaditana tras su nombramiento por parte de la Santa Sede.

Valdivia ha sido recibido por Rafael Zornoza, así como por los miembros del Colegio de Consultores, con quienes mantuvo «un encuentro distendido y fraterno». La bienvenida estuvo marcada por un «ambiente cálido y cercano», según se recoge en la web de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Zornoza «le expresó su gratitud por el servicio que Monseñor Valdivia prestará durante esta etapa de transición pastoral, mientras que el Administrador Apostólico agradeció la acogida y manifestó su deseo de acompañar a la diócesis con espíritu de comunión y servicio«.

Este sábado se ha conocido la noticia de que la Santa sede ha aceptado la renuncia de Rafael Zornoza como obispo de Cádiz casi dos semanas después de que se conociera que el Vaticano ha abierto una investigación contra el ya ex prelado gaditano por unos presuntos abusos a menores durante los años 90 cuando era rector del seminario de Getafe, diócesis en la que se encontraba en esos tiempos.

Ramón Valdivia, nacido en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974, como administrador apostólico tomará las riendas de forma temporal en Cádiz. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997). Cuenta con un Bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003. Además, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2006) y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2008). Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (2020). Su consagración episcopal tuvo lugar el 27 de mayo de 2023, junto con Mons. Teodoro León, también obispo auxiliar para la diócesis de Sevilla, en la catedral hispalense.

