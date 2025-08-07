CONCIERTO Música DEL MAR
Los Caños: «Volver a cantar en Cádiz el día del Trofeo Carranza es un regalo que no se puede describir»
Muelle reina Victoria
El grupo gaditano compuesto por Kiko, Javi y Juande, regresa por todo lo alto con una gira que recala en su tierra el 9 de agosto, en el ciclo Música del Mar | El reencuentro con su público será también un reencuentro con ellos mismos
Los Caños juegan en casa este sábado en Música del Mar, en Cádiz
De Cádiz al mundo: Los Caños, Sara Baras y Raule brillarán junto a Marc Anthony en Música del Mar
Dicen que hay canciones que no envejecen, como los recuerdos que traen. Veinticinco años después de su irrupción en la escena musical española, Los Caños vuelven a subirse a los escenarios. Kiko, Juande y Javi —aquellos tres chavales de Cádiz que conquistaron a toda una generación con 'Niña piensa en ti' o 'Agua de luna' — han vuelto con la misma ilusión de entonces, pero con muchas vivencias más a sus espaldas.
Lo que empezó como un único concierto en Sevilla, acabó convirtiéndose en una gira nacional bajo el nombre «20 años pensando en ti». El próximo 9 de agosto, su regreso tendrá una parada muy especial: Cádiz, su casa, en el marco del ciclo Música del Mar. Y no será un día cualquiera, sino el del Trofeo Carranza, una fecha señalada para todos los gaditanos.
Nos sentamos a charlar con ellos. Lo hacen entre bromas, con confianza, con cariño. Como quien vuelve a un sitio que nunca dejó del todo.
- Han pasado muchos años desde que empezasteis. ¿Qué os ha traído de vuelta?
Kiko: Lo que nos ha traído hasta aquí es la ilusión por conmemorar el 25 aniversario del grupo, del arranque de nuestro primer disco. Y también porque se lo debíamos al público. Es una forma de rendir homenaje a todo lo que fuimos… y a quienes nos acompañaron.
- ¿Y cómo ha sido reencontraros después de tanto tiempo?
Juande: Bien, bien. Como si no hubiera pasado el tiempo, aunque hayan pasado 20 años. Nos ha hecho mucha ilusión. Volver a coger la guitarra, volver a ensayar... Volver a ser Los Caños.
Kiko (sonríe): Lo estamos llevando fatal… (risas). No, en serio, ha sido muy bonito reencontrarnos. Con sus cosas, claro. Ya no somos niños, pero las ganas siguen ahí.
- El reencuentro empezó en Sevilla y... ¿qué pasó?
Juande: Se vendió en minutos. Y eso que era un concierto único, para despedirnos.
Kiko: Pero la gente, las llamadas, la respuesta... Nos animaron. Y al final dijimos: ¿por qué no alargar un poquito más este sueño?
- Cádiz será una de las paradas más especiales. ¿Qué significa actuar aquí?
Javi: Muchísimo orgullo. Y más aún porque será el día del Trofeo Carranza. Tocar ese día, en el muelle, para nuestra gente… no tiene precio.
Kiko: Que te abran las puertas de tu casa después de 20 años es algo muy especial. Emociona.
- ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces?
Kiko: Mucho. Antes lo vivíamos todo con más locura, más desenfado. Ahora valoramos lo que hicimos. Creamos un estilo, un sello propio. Y ahora queremos disfrutar cada momento, esta gira, el aquí y el ahora.
- Venís del carnaval, ¿qué os dejó esa etapa?
Kiko: Fue nuestra escuela. Nos conocimos ahí, en comparsas infantiles como 'Fantasía' o 'Pueblo Gitano'. El carnaval nos enseñó a convivir, a trabajar en grupo, a subirnos a un escenario.
Juande: Yo incluso sigo saliendo en chirigotas callejeras, cuando el cuerpo lo pide. Es parte de nosotros.
- ¿Y qué se va a encontrar el público en esta gira?
Kiko: Un show del 2025 con el alma de siempre. Queremos que la gente escuche las canciones como las recuerdan, pero con arreglos nuevos, con un sonido trabajado. Van a sonar igual, o incluso mejor.
- Habéis colaborado con Antonio José. ¿Cómo ha sido?
Javi: Muy fácil. Él ha dicho muchas veces que la primera canción que cantó fue 'Niña piensa en mí', así que se ha volcado con mucha ilusión. Se nota en el resultado.
- ¿Y después de la gira, qué? ¿Fin definitivo?
Kiko: Queremos que el grupo siga vivo, aunque ya no estemos constantemente en los escenarios. Vamos a seguir sacando música, canciones, contenidos… Pero esta gira sí tendrá un final.
- ¿Qué canciones no faltarán el 9 de agosto en Cádiz?
Juande: Pues clásicos como 'Niña piensa en ti', 'Nunca llueve al sur de California', 'Tú no sabes', 'Una vida por delante', 'Te extraño'… Todos los que fueron singles y algunos que funcionaron muy bien en directo.
- Después de tanto tiempo juntos, ¿cómo os definiríais entre vosotros?
Javi: Nos une la amistad y la pasión por lo que hacemos.
Juande: La constancia. El trabajo. La música, que siempre ha estado ahí.
Kiko (entre risas): Estos dos son un desastre, pero unos currantes. Cuando se meten en algo, lo hacen con corazón.
- ¿Y cómo veis ahora Cádiz en lo cultural?
Juande: Está cambiando para bien. Antes solo se pagaba por carnaval. Ahora hay más cultura de conciertos. Pero hacen falta espacios como El Pelícano o facilitar a los gaditanos programar en el Falla.
Kiko: El Gran Teatro Falla es nuestro templo. Los gaditanos deberíamos tener algo más de facilidad para tocar ahí.
-Para terminar, ¿cuál es ese concierto que nunca olvidaréis?
Javi: El primero con banda en Talavera de la Reina. Estábamos muertos de los nervios.
Juande: Palencia. Salimos y dijimos: «Esto va en serio».
Kiko: El Festival de las Naciones en Sevilla, en 2001. Preguntamos cuántas entradas se habían vendido: 10.000. Y ver aquella marea de gente con las manos arriba… No se olvida nunca.
También recuerdo un concierto muy especial que dimos en el Teatro Pemán, en el parque Genovés. Es un sitio que tiene algo mágico, con muchísimo encanto. Ojalá lo volvieran a abrir algún día. Llevamos ya muchos años esperando que eso ocurra. Es una pena, porque tenemos ahí un espacio increíble, solo hay que apostar por él y hacerlo realidad. Han tocado los más grandes en ese escenario, y estoy convencido de que si se reabre, todo el mundo querría venir a tocar allí. Tiene todas las condiciones para convertirse en un lugar emblemático para la cultura en Cádiz. Sería un lujo recuperarlo. Yo lo echo mucho de menos.
Los Caños regresan con fuerza, con memoria y con futuro. Con la madurez que da el tiempo y la ilusión intacta. El 9 de agosto sonarán otra vez en casa, en Cádiz, donde todo empezó. Y será, sin duda, uno de esos conciertos que se guardan para siempre.