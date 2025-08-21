¿Por qué hace más calor en San Fernando que en Cádiz?

La última ola de calor acaba de decir adiós a prácticamente toda España y por supuesto a la provincia de Cádiz. Han sido días tediosos y complicados para la población con temperaturas en muchas poblaciones gaditanas han superado los 40 grados de manera ostensible y casi diaria en muchas ocasiones.

Temperaturas quizás habituales en el interior de la provincia, véase la Campiña de Jerez y la Sierra, pero no tanto en las poblaciones de costa. Sin embargo, localidades como Rota, Chipiona, Sanlúcar o San Fernando han visto como más de un día el mercurio sobrepasaba los 40 grados.

Cerca en alguna ocasión se ha quedado también Cádiz capital, llegando algunas jornadas a los 37 y 38 grados. El viento de levante de los últimos días ha agravado el calor sofocante que muchos gaditanos han padecido hasta que este martes cambió el viento y también las temperaturas bajaron, incluidas las nocturnas que también ha sido altas (en la capital se han dado noches en las que no ha bajado de 27 grados).

Con todo, de la última ola de calor ha quedado patente que la distancia kilométrica entre ciudades no tiene porqué influir en la variación de temperatura. Al respecto, llama poderosamente la atención las diferencias en el mercurio entre dos localidades muy cercanas como son Cádiz y San Fernando.

Separadas por el ismo que les une, apenas 7 kilómetros, los registros de la Agencia Estatal de Meterología demuestran que en San Fernando suele hacer más calor que en la capital gaditana. Una diferencia que en algunos ocasos supera los cinco o seis grados, sin olvidar la cercanía y disposición geográfica de ambas ciudades, aunque esto segundo parece ser la explicación de todo.

Antes que nada, ejemplos. El pasado lunes 11 de agosto, en plena ola de calor, San Fernando alcanzó 40 grados por los 35.2 de Cádiz, según datos oficiales de la AEMET. Una diferencia de casi cinco grados que se ha repetido durante muchas jornadas de la ola de calor. Otro ejemplo, ocurrido en junio. El día 17 de dicho mes San Fernando llegó a los 39.8°C, mientras que Cádiz se quedó en 31.4°C. En este caso algo más de ocho grados de diferencia entre dos poblaciones cuyos términos municipales son colindantes.

La explicación parece estar en esa disposición geográfica de ambas. Explica la cuenta 'Meteo Cádiz' que influye mucho la dirección del viento. «Ambas ciudades reciben el mismo sol, pero San Fernando por el viento de sureste recibe además calor terrestre cálido casi al 100%, mientras que en Cádiz es más fresco».

¿Por qué en San Fernando hace más calor que en Cádiz a veces?

Por la dirección del viento.El martes pasado San Fernando 39.8°C, Cádiz 31.4°C. Ambas reciben el mismo sol, pero San Fernando por el viento SE recibe además calor terrestre cálido casi 100%, Cádiz marítimo más fresco + pic.twitter.com/2vm7X6mVpw — MeteoCádiz (@meteocadiz) June 19, 2025

«Cuando sopla el levante, la diferencia de temperaturas es menor. Tanto Cádiz como San Fernando reciben el viento que trae un gran aporte de calor terrestre pero aquí la Bahía realiza una mínima pero efectiva regulación más fresca sobre Cádiz capital», señala.

Una curiosidad llamativa entre dos ciudades hermanas pero que ven como en determinados momentos la temperatura es totalmente distinta.