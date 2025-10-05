La calle Sopranis de Cádiz tendrá un alumbrado extraordinario para la festividad de la Patrona

El Ayuntamiento de Cádiz va a realizar una iluminación extraordinaria en la calle Sopranis para la procesión de la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, en su camino de regreso a la Iglesia Conventual de Santo Domingo.

A través de la delegación de Fiestas, se van a poner varios puntos de luz que realzarán el paso de la Patrona por esta vía y que se suman a todos los exornos que son puestos por el Ayuntamiento a lo largo del recorrido para el desfile procesional del próximo martes, 7 de octubre, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de esta iluminación extraordinaria, han señalado, el Ayuntamiento de Cádiz colabora en otros ámbitos, como es la contratación de la Banda Maestro Dueñas, de El Puerto de Santa Maria, que va tras la Virgen del Rosario, la edición de los carteles de la Patrona, obra de Rafael Fernández Quirós, y del texto del pregón, que este año ha corrido a cargo de Luis Cabeza Delgado.

En relación con los exornos que embellecerán el entorno de Santo Domingo, en el mismo Compás se han colocado los gallardetes de color pendón y el escudo de la ciudad. Además, habrá reposteros y gallardetes a juego con el escudo de la Archicofradía del Rosario y la leyenda de la Virgen del Rosario.

En el atrio de Santo Domingo y en la fachada del Ayuntamiento se van a colocar unas bases con el escudo de la archicofradía y en el balcón municipal habrá tres reposteros grandes bordados con los escudos de España, Andalucía y Cádiz. Asimismo, también va a estar engalanado el edificio Amaya en el que luce, también como novedad, un gran mural en la fachada con la imagen de la Virgen del Rosario.

Además, la Corporación municipal asistirá bajo mazas a la función principal de la mañana del martes, en la que el alcalde llevará a cabo la tradicional renovación el voto a la ciudad.

La teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha indicado que «desde el Ayuntamiento de Cádiz siempre vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a esta festividad de la Virgen del Rosario que reúne a tantos gaditanos y gaditanas en torno a la Patrona de la ciudad».

