Calachica pospone su inauguración «por motivos técnicos»

El esperado proyecto de ocio Calachica, en Cádiz, ha anunciado que retrasará su apertura unos días para ultimar detalles y garantizar que todas las instalaciones funcionen a la perfección. La inauguración, inicialmente prevista para mediados de agosto, se celebrará finalmente el viernes 29 de agosto.

La organización ha explicado que «por motivos técnicos y para coordinar a todos los equipos» es necesario realizar pruebas finales antes de recibir a los asistentes. Las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para la nueva jornada inaugural.

Programación actualizada

- Viernes 29 de agosto: Shuarma, Violetta Arriaza, Magma y Ricardo del Toro.

- Sábado 30 de agosto: Riki Rivera y Carlos Jean, junto a nuevos DJs invitados.

Además, el concierto de Depedro se traslada al domingo 14 de septiembre, manteniendo la validez de las entradas ya vendidas. El espectáculo previsto para el 15 de agosto con Aslánticos queda cancelado, y las entradas se reembolsarán automáticamente.

Respecto al restaurante y la piscina, el equipo de Calachica se pondrá en contacto con todas las reservas para facilitar cambios y reubicaciones.

Desde la organización han agradecido «la comprensión y el apoyo» del público en esta cuenta atrás hacia la apertura de uno de los proyectos de ocio más ambiciosos de la provincia.