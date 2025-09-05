Cádiz tendrá socorristas durante el invierno

Cádiz contará con servicio de socorrismo durante los meses de invierno. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado la nueva medida en una rueda de prensa tras celebrarse la Junta de Gobierno. El servicio se pondrá en marcha a partir del 1 de octubre y estará presente en dos playas: en la Playa de la Victoria, donde habrá una embarcación con patrón y dos socorristas y en la de Santa María del Mar, que dispondrá de una moto de agua y también dos socorristas.

«Este verano ya dimos pasos en este sentido con la eliminación del periodo de temporada baja, con la que pudimos ampliar el horario, y eso nos ha permitido estar más presente. Para nosotros es muy importante la seguridad en las playas», ha afirmado el alcalde de la localidad gaditana. El horario del servicio de socorrismo será de lunes a domingo desde las 12:00 horas hasta las 17:00 horas. «Los días son más cortos y, por tanto, vamos a a estar presente en ese horario».

De esta manera, se pretende reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de unas playas que han vivido episodios trágicos durante el verano. El 8 de junio, antes de que comenzara la temporada media, dos hombres, de 77 y 26 años de edad, perdieron la vida en puntos de la playa de la Victoria y de Santa María del Mar. Días más tarde, lamentablemente, falleció otro hombre, de 38 años y nacionalidad en la italiana, en la Playa de Santa María.

Los sucesos obligaron al Consistorio gaditano a mover ficha en este asunto. Con el fin de ofrecer un servicio de socorrismo y salvamento más amplio a los usuarios de las playas, además de eliminar la temporada baja para 2026, se estableció que todo el mes de septiembre se considere temporada media, en lugar de la temporada baja prevista del 1 al 15.

Por otro lado, Bruno García ha recordado el «compromiso» que tiene el Ayuntamiento con la seguridad en las playas gaditanas, tanto dentro del agua como fuera. «Para nosotros es muy importante la seguridad de las playas, en lo que tiene que ver con el salvamento y con la policía, porque ha habido aquí a veces voces de otros partidos que decían que la policía no era necesaria en la playa», ha achacado.

