Cádiz Romana triplica la participación del año pasado y consolida su éxito cultural

Cádiz ha vuelto a mirar a su pasado con orgullo. La segunda edición del programa 'Orgull@s de nuestra historia', Cádiz Romana, organizada por el Ayuntamiento de Cádiz, ha supuesto un éxito rotundo al alcanzar 139.000 visitas en los espacios culturales a lo largo de nueve días, lo que supone triplicar la participación con respecto al año pasado, cuando la programación se centró en la etapa fenicia.

A esta cifra se suman los los miles de asistentes que llenaron plazas y calles en recreaciones históricas y espectáculos, así como las más de 132.000 visualizaciones online que han tenido las retransmisiones a través de la televisión local, Onda Cádiz.

El alcalde, junto a la concejala de Cultura, Maite González, ha ofrecido un balance en el que ha subrayado que la clave del éxito ha sido la implicación de la ciudadanía. «Hemos visto colas en conferencias y exposiciones, familias enteras emocionadas con su historia. La ciudad lo ha hecho suyo», ha destacado el regidor, quien ha defendido que el objetivo principal era lograr la participación y la conexión de los gaditanos con su patrimonio.

Los datos avalan ese entusiasmo colectivo. La Casa del Obispo ha rozado las 16.000 visitas. Las diferentes exposiciones repartidas por la ciudad han reunido a más de 75.000 personas. El Teatro Romano ha recibido a 12.700 asistentes y el Baluarte de Candelaria, que acogió el campamento romano, ha contabilizado más de 3.300.

Asimismo, las conferencias han congregado a 2.300 personas, mientras que la Factoría de Salazones y los Columbarios han recibido 744 y 657 visitas respectivamente. En el Parque Genovés, donde estaba el Mercado Romano, la afluencia ha superado las 20.000 personas. A todo ello se han sumado las actividades infantiles, entre ellas una yincana en la que participaron más de 600 personas, que completaron pasaportes con sellos para obtener su diploma de ciudadanos romanos.

Agradecimiento a la ciudadanía y a las instituciones

Más allá de las cifras, el evento ha tenido un impacto económico positivo en la ciudad, beneficiando a la hostelería, el comercio, el sector del taxi y distintas empresas culturales y artísticas. Al hilo, la concejala de Cultura ha querido agradecer tanto el esfuerzo de los equipos municipales como la colaboración de entidades públicas y privadas, que han respaldado con firmeza el proyecto.

Otros de los aspectos más destacados han sido la recuperación y la apertura de espacios culturales que permanecían cerrados. La casa del Obispo se mantendrá abierta tras el festival, mientras que la Casa Pinillos albergará la exposición romana hasta el 1 de marzo. El ayuntamiento de Cádiz ha reiterado su compromiso de seguir abriendo equipamientos vinculados al patrimonio de la ciudad.

Tras el éxito de esta edición, el Consistorio ya trabaja en el próximo reto: el Cádiz de las Américas, que se celebrará en 2026 con la misma filosofía de participación y divulgación histórica. «Cádiz ha dado un paso más en el orgullo de su historia. El reto ahora es seguir creciendo», ha concluido el alcalde, agradeciendo la respuesta masiva de la ciudadanía y la implicación de todos los sectores en un evento que ya se consolida en la agenda cultural gaditana.