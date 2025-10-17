Cádiz recupera 120 aparacamientos en la barriada de La Paz

La falta de aparcamiento continúa siendo uno de los principales problemas que afecta a los vecinos y visitantes de Cádiz. La densidad urbana, la escasez de suelo disponible y la creciente demanda de estacionamiento, tanto residencial como laboral, han generado en los últimos años una situación de saturación en muchas zonas de la ciudad. Ante esta realidad, el Ayuntamiento continúa adoptando medidas para mejorar la movilidad y facilitar el acceso a los servicios en distintos barrios.

Así la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la modificación del régimen de estacionamiento en la calle Barbate, que pasará de ser zona verde, reservada a residentes, a zona libre de estacionamiento. La medida afectará a un total de 120 plazas situadas en el tramo comprendido entre las calles Cadalso y Amiel.

Con esta decisión, el equipo de gobierno busca ofrecer una solución a los usuarios y trabajadores de los centros educativos y sociales ubicados en la calle Barbate y sus alrededores, así como a aquellas personas que necesitan estacionar en la zona y no cuentan con autorización de residente. El cambio pretende aliviar la presión diaria que sufren estas calles, especialmente en horario laboral y lectivo, cuando la demanda de aparcamiento alcanza sus picos más altos.

Mejorar la convivencia y la movilidad urbana

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta modificación forma parte de una estrategia más amplia orientada a equilibrar las necesidades de los residentes con las de quienes acuden a trabajar o realizar gestiones en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, se está evaluando el impacto de estas actuaciones para seguir ajustando la distribución de zonas verdes, azules y libres en función de la demanda real y las características de cada barrio.

Con esta medida, Cádiz da un paso más en su intento de mejorar la convivencia y la movilidad urbana, facilitando alternativas de aparcamiento en áreas con una elevada concentración de actividad social, educativa y vecinal.

La decisión, aprobada en el último acta de Gobierno, supone la eliminación de la zona de estacionamiento regulado (zona verde) en este tramo, devolviendo al uso libre un total de 120 plazas de aparcamiento. Esta medida responde a la baja ocupación detectada en la zona durante el día, según se ha podido comprobar a través de las solicitudes de tarjetas de residentes y denuncias vecinales.

«Al igual que se hizo en Loreto, hemos ajustado la dimensión de la zona regulada a la realidad de las necesidades de los vecinos», ha explicado el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi. De este modo, se retira la regulación de color rojo y blanco que indicaba la zona verde, y las plazas pasan a ser de libre disposición, mejorando así la disponibilidad de aparcamiento para quienes residen o trabajan en el entorno.

Priorizar el uso racional del aparcamiento en función de la demanda real

Además de atender las necesidades de los residentes, la medida también beneficia a trabajadores de centros educativos y sociales ubicados en la zona, quienes habían trasladado al consistorio las dificultades que encuentran a diario para encontrar aparcamiento cercano a sus lugares de trabajo.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión más eficiente y adaptada del espacio público, priorizando el uso racional del aparcamiento en función de la demanda real.

