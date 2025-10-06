Cádiz dará la bienvenida a cuatro cruceros durante la Festividad de la Patrona: uno de ellos tiene por madrina a Sophia Loren

Este martes, 7 de octubre, cuatro cruceros harán escala en la ciudad de Cádiz. Se trata de los barcos 'Sirena' y 'Crystal Symphony', ambos con nacionalidad destacada estadounidense, 'Marella Voyager', con nacionalidad destacada británica, y 'MSC Música'.

En total, más de 5.500 turistas recalarán en la capital gaditana de una tacada en un día marcado como festivo al ser el Día de la Patrona, la Virgen del Rosario.

De las cuatro, el crucero que hará desembarcar más pasajeros es el 'MSC Música', ya conocido por estos lares.

El 'MSC Música' visitó Cádiz en 2013 y en 2018 y pasó en 2024 por el dique seco en una inspección y reforma realizada en los astilleros italianos.

Este barco fue construido en 2006 y tiene capacidad para 2.550 pasajeros en sus 1.275 camarotes, ofreciendo una amplia variedad de opciones de alojamiento, desde cómodas cabinas interiores hasta suites con balcón.

Además, cuenta con una tripulación de aproximadamente 990 personas. En total, cuando el crucero está a plena capacidad, lleva a bordo a 3.540 personas.

El crucero tiene una eslora de 294 metros y fue bautizado en Venecia el 29 de junio de 2006, en una ceremonia grandiosa donde la madrina del barco fue la legendaria actriz italiana Sophia Loren.

Este evento marcó el inicio de una trayectoria destacada en la industria de los cruceros, consolidando a 'MSC Música' como uno de los buques insignia de la flota de MSC Cruceros.

Fichas de los barcos

Estos son los datos principales de estos cuatro cruceros que recalarán en Cádiz este martes 7 de octubre:

Crucero 'SIRENA II'

-Fecha: 7 de octubre de 2025

-Llegada/salida: 14.00 horas / 22.00 horas (del día 08/10)

-Pasaje: 622 pasajer@s

-Nacionalidad destacada: EEUU

-Muelle atraque: Ciudad

Crucero 'CRYSTAL SYMPHONY'

-Fecha: 7 de octubre de 2025

-Llegada/salida: 08.00 horas / 20.00 horas

-Pasaje: 540 pasajer@s

-Nacionalidad destacada: EEUU

-Muelle atraque: Marqués de Comillas

Crucero 'MARELLA VOYAGER'

-Fecha: 7 de octubre de 2025

-Llegada/salida: 08.00 horas / 17.00 horas

-Pasaje: 1.868 pasajer@s

-Nacionalidad destacada: Reino Unido

-Muelle atraque: Ciudad

Crucero 'MSC MÚSICA'

-Fecha: 7 de octubre de 2025

-Llegada/salida: 07.00 horas / 17.00 horas

-Pasaje: 2.598 pasajer@s

-Nacionalidad destacada: Internacional

-Muelle atraque: Alfonso XIII

En este mes de octubre se esperan un total de 45 escalas de cruceros, según las previsiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).