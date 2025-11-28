La «buena gestión» de Cádiz sobre los fondos EDUSI permite dos millones de euros más para otros proyectos

La ciudad de Cádiz está de enhorabuena. El alcalde Bruno García ha anunciado este viernes, tras la Junta de Gobierno Local, una «muy buena noticia» para la capital gaditana. La llegada de 1,9 millones de euros adicionales procedentes del Ministerio de Hacienda como reconocimiento a la buena gestión realizada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

Según ha expicado el regidor, el Gobierno central disponía de una serie de remanentes vinculados a fondos europs y ha decidido repartirlos entre aquellos ayuntamientos que hubieran ejecutado de manera ejamplar sus proyectos EDUSI. La cuantía asignada a cada municipio se ha calculado en función del grado de ejecución y del trabajo técnico desarrollado.

«Cada ayuntamiento recibirá en función de su gestión. No sabemos lo que recibirán otros municipios, pero sí sabemos lo que recibe Cádiz», ha afirmado García. Y en el caso gaditano, la cifra asciende a 1,9 millones de euros, una cantidad que el alcalde ha atribuido directamente al esfuerzo realizado por los equipos municipales.

Esta cantidad de dinero se integrarán en el remanente de tesorería, que por ley debe destinarse prioritariamente al pago de deuda bancaria. De este modo, la aportación del Ministerio ayudará a seguir reduciendo el pasivo municipal, en un contexto en el que el Consistorio ya ha amortizado préstamos en los últimos meses y prevé continuar con esa estrategia.

«Este dinero se utilizará en beneficio a Cádiz»

Asimismo, el primer edil ha recordado que, cuando su equipo llegó al Ayuntamiento, la ejecución del EDUSI se encontraba «en torno al 24%, mientras que ahora alcanza el 64%», lo que ha permitido que Cádiz se sitúe entre los municipios que cumplen los criterios para obtener esta aportación «extraordinaria». «Este trabajo también lo hemos realizado desde todas las áreas implicadas», ha señalado Bruno.

«Este resultado no es una valoración mía. Lo dicen los datos. Quiero agradecer a todos los profesionales que lo hacen posible, al equipo de dirección y al delegado de Fondos Europeos, que desarrollan una buena labor», ha agradecido Bruno García.

El alcalde ha asegurado que la transferencia ya se ha formalizado, por lo que la ciudad cuenta efectivamente con ese dinero, que tendrá impacto en el remanente municipal del próximo ejercicio. Como es habitual en el actual gobierno local, estos fondos se destinarán a proyectos contemplados en la línea de inversiones financieramente sostenibles (EXO), orientadas a la mejora de la ciudad.

En ese marco, el alcalde ha resaltado que la llegada de estos fondos facilitará avanzar en actuaciones como la avenida de Astilleros, mejoras en el cementerio, intervenciones en Puerta de Tierra o mejoras en colegios públicos, entre otros proyectos previstos.

García ha concluído asegurando que «este dinero se utilizará en beneficio de Cádiz y en los proyectos que seguimos impulsando para transformar la ciudad».