Cádiz pone la mirada en la Economía Azul con la tercera edición de Blue Zone Forum

Este miércoles ha arrancado la tercera edición de Blue Zone Forum, un evento organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, y que es un referente en el ámbito de la Economía Azul. En este foro se busca impulsar la innovación y el desarrollo sostenible en todos los sectores vinculados al mar. Se celebrará hasta el 26 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cádiz. Este año, el evento se celebrará en colaboración con Navalia Meeting, y cuenta con la colaboración especial del Clúster Marítimo Naval.

A lo largo de las tres jornadas, las empresas líderes en el sector se darán cita en la capital gaditana. Como en las ediciones anteriores, la organización ha montado una zona de stands dónde las startups podrán mostrar en directo sus proyectos y sus innovaciones tecnológicas. Blue Zone Forum se concibe como un punto de encuentro y conexión para los profesionales líderes del sector. Contará con expertos, mesas redondas, actividades, talleres y networking, entre otras actividades.

Para esta tercera edición hay inscritos más de 1.000 participantes con cerca de 60 ponentes expertos nacionales e internacionales. Habrá tres conferencias «estrella» protagonizadas por Odile Rodríguez de la Fuente, Elsa Punset y Emilio Duró.

Un foro «consolidado»

El acto institucional de apertura de Blue Zone Forum ha contado con la presencia de delegado del Consorcio del la Zona Franca, Fran González, el CEO de Navalia, Javier Arnau, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Fran González ha señalado que «para la Zona Franca de Cádiz es importante este compromiso con la Economía Azul« y ha destacado que Blue Zone Forum «se está consolidando». Ha señalado que «lo hacemos con un engranaje magnífico de apoyo de distintos colectivos e instituciones» y ha subrayado que «es muy importante, en el desarrollo y recorrido que venimos haciendo, hacerlo con referencias como la Universidad de Cádiz, como nos ha ido abriendo paso en todo lo referente a la Economía Azul».

El delegado ha comentado además que «intentamos mostraros lo mejor de nuestra ciudad, y hacerlo con el compromiso de que tenemos esa mirada, esa mirada verde azulada». Ha recordado que «en el mar y en los océanos tenemos un recurso limitado, que tenemos que proteger» y ha defendido la necesidad de «concienciar y hacerlo con una mirada de compromiso».

El CEO de Navalia, Javier Arnau, ha destacado que el sector naval «está en un momento dulce», gracias a la carga de trabajo que hay «a medio y largo plazo» y que no había en «otras épocas no muy lejanas».

«Desde el primer momento que surgió la posibilidad de sumarnos a un evento consolidado como este dijimos que sí sin pensarlo. Todo lo que tenga que ver con la industria de Defensa y las energías renovables es estratégico para el sector naval», ha destacado.

El presidente de la empresa, Ricardo Domínguez, no ha podido estar en Cádiz, pero mediante un vídeo ha señalado que Blue Zone Forum «es un evento único para compartir conocimientos e ideas» en un «sector que es fundamental para el desarrollo sostenible».

«No es solo un espacio para aprendizaje, un catalizador para el crecimiento profesional, ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de la capital, Bruno García, ha recordado que «la ciudad de Cádiz desde su origen ha mirado siempre al mar, desde que llegaran los comerciantes marítimos fenicios hace más de 3000 años«. Ha señalado que «es evidente la relación de Cádiz con el mar, siempre hay que reforzarla y cuidarla, y viendo lo que está pasando hoy aquí y ahora, veo que estamos en el camino».

Ha añadido que «se me viene un concepto a la cabeza que es la unión, ya que es muy importante que Zona Franca y Navalia hayan creado este espacio en Cádiz para la Economía Azul» y ha querido «dar las gracias a estas instituciones que están haciendo algo muy positivo para la ciudad de Cádiz».

El regidor ha destacado que «veo una unión en torno a este concepto de la Economía Azul, con la Universidad de Cádiz, está la Autoridad Portuaria que hace un trabajo enorme, está la Junta de Andalucía, está la subdelegada del Gobierno, está la Diputación de Cádiz«, mientras que en el propio Ayuntamiento »los distintos partidos no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en esto sí, queremos una ciudad sostenible con el mar».

Por último, ha participado mediante un vídeo la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha definido Blue Zone Forum como «un foro de ideas en torno a la Economía Azul» donde «se abordan los nuevos avances, nuestras propuestas de como podemos seguir avanzando en la sostenibilidad y en la defensa de los mares».

«La industria naval representa uno de los principales motores de dinamización económica y de creación de empleo para la Bahía de Cádiz», ha incidido Montero, quien ha resaltado el «ecosistema» que está generando el Consorcio vinculada a la Economía Azul.

En palabras de la ministra, «el ecosistema que se está creando aquí es una enorme ventana de oportunidad para todas las personas, para que tengan una idea que tenga que ver con la Economía Azul».

Más temas:

Cádiz