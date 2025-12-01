Cádiz mantiene su músculo en el turismo de cruceros: 337 escalas ya confirmadas para 2026

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha anunciado que el puerto gaditano tiene programadas 337 escalas de crucero para 2026, a las que se añadirán las 45 visitas estimadas del mini crucero de lujo Belle de Cadix, que habitualmente pernocta en la ciudad.

Esto situará la previsión total en torno a 382 escalas, una cifra muy similar a la prevista para el cierre de 2025, año en el que se esperaba alcanzar alrededor de 396 llegadas.

Abril y octubre: máxima afluencia

En cuanto a la distribución anual, la APBC confirma que primavera y otoño volverán a ser las temporadas de mayor actividad, mientras que enero y febrero se mantendrán como los meses con menor tránsito de cruceros. Las previsiones apuntan a que abril, con 45 escalas, y octubre, con 44, serán los meses más intensos del próximo año. Tras ellos se situarán noviembre, con 39 escalas, y junio, con 34. En el extremo contrario, febrero apenas registrará cuatro escalas previstas, convirtiéndose en el mes más débil del calendario.

Desglose mensual para 2026 Abril: 45 escalas

Octubre: 44 escalas

Noviembre: 39 escalas

Junio: 34 escalas

Febrero: apenas 4 escalas previstas

Pernoctaciones estables

La Autoridad Portuaria también ha avanzado que el número de cruceros que pernoctarán en la ciudad se mantendrá en cifras similares a 2025, en torno a 70 noches. Al analizar el conjunto del año, se prevé que en 158 días no haya ningún crucero en el puerto, mientras que en 118 días atracará solo uno. En 57 jornadas coincidirán dos barcos, en 29 días se registrarán tres escalas simultáneas y únicamente tres días tendrán cuatro cruceros a la vez en los muelles gaditanos.

A todas estas cifras se sumarán las visitas del Belle de Cadix, que opera regularmente en la ciudad y cuyo impacto anual es especialmente relevante.

La Autoridad Portuaria ha puesto el foco en el impacto económico del sector, al recordar que, según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía en 2016, el gasto medio por crucerista y día en un puerto de escala es de 40,6 euros, una cifra que puede alcanzar los 200 euros cuando la ciudad actúa como puerto base.

Este efecto económico directo, sumado a la creciente visibilidad internacional del destino, consolida al Puerto de Cádiz como una pieza fundamental para la industria turística y comercial de la provincia.