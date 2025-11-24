Turismo Cádiz

Crecen un doce por ciento las pernoctaciones de cruceros en el Puerto de Cádiz

El crucero con más pasajeros que ha pernoctado en Cádiz este año ha sido el MSC Música-4460 con 3.259 cruceristas

La importancia para Cádiz de ser puerto base

Crecen un doce por ciento las pernoctaciones de cruceros en el Puerto de Cádiz
La Voz de Cádiz

La Voz de Cádiz

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las pernoctaciones de cruceros en el Puerto de Cádiz han crecido un 11,8 por ciento respecto a noviembre de 2024. Hasta la fecha, 65 buques de crucero han hecho noche en la ciudad, 10 más que hasta el mismo periodo del año anterior.

El crucero que más veces ha pernoctado en el Puerto de Cádiz en lo que llevamos de año ha sido la Belle de Cadix, con un total de 37 pernoctaciones, una más que hasta noviembre de 2024.

En suma, el total de pasajeros que han pasado la noche en Cádiz en lo que llevamos de año ha sido de 30.322, que, comparado con los 24.183 cruceristas que pernoctaron hasta noviembre de 2024 en el Puerto de Cádiz, supone un incremento de un 12,5 por ciento en número.

Noticia Relacionada

En este sentido, el crucero con más pasajeros que ha pernoctado en Cádiz este año ha sido el MSC MUSICA-4460 con 3.259 cruceristas, seguido por el COSTA FAVOLOSA-5049 con 3.155 pasajeros y por el COSTA PACIFICA-4734 con 3.140.

Para lo que queda de año, se esperan 7 pernoctaciones de cruceros más, lo que supondría un total de 72 buques pernoctando en 2025, 12 más que en 2024.

Noticia Relacionada

En cuanto al impacto económico de estas pernoctaciones, teniendo en cuenta el último estudio realizado por la Junta de Andalucía (2016) sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto total en lo que llevamos de año superaría los 2.460.000 euros.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app