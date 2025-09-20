Cádiz llora la muerte del doctor Juan Bartual Pastor

El médico gaditano Juan Bartual Pastor, con una calle en la capital gaditana desde el pasado mes de octubre de 2024, el tramo de Fernández Ballesteros que va desde la Avenida Ana de Viya hasta el Paseo Marítimo, ha fallecido en Cádiz en las últimas horas.

Hijo adoptivo de la ciudad, el otorrino, afamado médico, fue jefe de servicio del hospital Mora y el Clínico de Puerto Real. También era conocida su pasión por el Carnaval y por la modalidad de coros.

A pesar de haber nacido en Valencia, tiene una fuerte vinculación con la capital de muchas y diversas maneras.

Descanse en paz.

