Cádiz lanza un sello y una postal para difundir la herencia de la ciudad romana

La ciudad de Cádiz ha encontrado una nueva manera de llevar su historia más allá de sus murallas y fronteras. Desde este lunes, la capital gaditana cuenta con un sello y una tarjeta postal dedicados a 'Gades, Cádiz Romana', una iniciativa que busca proyectar la riqueza cultural al resto del mundo.

La presentación ha tenido lugar en el centro cultural municipal de la calle Ancha y ha reunido a representantes del Ayuntamiento, de la Sociedad Filatélica Gaditana y de Correos. La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha destacado la relevancia de este gesto simbólico: «Un sello viaja, cruza fronteras y llega a rincones inesperados. Tener uno dedicado a nuestra Cádiz Romana significa que la historia y la identidad gaditana se conocerán internacionalmente».

El diseño del sello ha corrido a cargo de Juan Antonio Casas, vicepresidente de la Sociedad Filatélica Gaditana, que también ha impulsado la edición de la tarjeta postal. Casas ha reconocido que el proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración del Ayuntamiento ni sin la aportación artística de Pablo Fernández-Pujol, autor del cartel del programa cultural 'Orgullosos de nuestra historia', que este año centra su mirada en el legado romana de la ciudad.

«Cada emisión postal es también una forma de exportar la imagen de Cádiz»

Para Víctor de la Torre, director de la Oficina Principal de Correos en Cádiz, la filatelia es una herramienta que trasciende lo coleccionista: porque «cada emisión postal es también una forma de exportar la imagen de Cádiz. A través de este sello, no solo se envía correspondencia, también se envía patrimonio, cultura y orgullo local».

La iniciativa se enmarca en el programa municipal que desde hace años busca poner en valor los distintos periodos de la historia gaditana. En esta ocasión, la protagonista es Cádiz romana, aquella ciudad portuaria conocida como Gades que fue en enclave estratégico del Imperio. Ahora, siglos después, ese pasado vuelve a viajar por el mundo, estampado en la esquina de una carta o en la memoria de un coleccionista.

Más temas:

cultura

historia

Casas