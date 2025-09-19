Cádiz, epicentro de la medicina universitaria con el Congreso Estatal de Estudiantes

La Voz de Cádiz 19/09/2025

La Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz acoge el XVII Congreso Estatal de Estudiantes de Medicina (CEM UCA), que reúne en la ciudad a más de 400 estudiantes procedentes de toda España con un programa que incluye 125 talleres prácticos, 25 sillas redondas, un formato en el que se fomenta la participación de los asistentes mediante dinámicas de diálogo en torno a un tema, y ocho mesas redondas que gravitan en torno a cuestiones de interés académico y científico.

Según ha indicado la UCA en una nota, el encuentro cuenta con la participación de investigadores vinculados al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica).

Por su parte, el copresidente del Comité Organizador, Víctor Martínez Reguera, ha señalado que con este congreso «se quiere dar a estudiantes de todo el país la oportunidad de descubrir la ciudad de Cádiz como cuna de la formación en medicina, dando a conocer su pasado como Real Colegio de Cirugía de la Armada y su presente como punto neurálgico de los futuros profesionales«. La otra copresidencia del Comité Organizador corresponde a Lucía Aragonés.

Martínez Reguera, miembro de la Junta de Facultad de Medicina y del Claustro de la Universidad, ha valorado que con este evento «se ha podido renovar el trato de confianza de los estudiantes con los distintos organismos administrativos de la UCA, demostrando que del trabajo conjunto se puede conseguir grandes logros».

Reguera ha expresado su confianza en que durante los tres días que dura el Congreso «se puedan crear vínculos entre personas que traspasen la formación médica y perduren hasta que recuerden Cádiz como la ciudad donde empezó una relación profesional y personal«.

La conferencia inaugural ha estado a cargo de la profesora Noelia Geribaldi, del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Cádiz, que ha ofrecido una ponencia en la que ha repasado los mecanismos que permiten paliar la degeneración neuronal y ha subrayado cómo la relación entre alumnado, profesorado y compañeros enriquece la investigación científica.

La sesión de clausura del XVII Congreso Estatal de Estudiantes de Medicina será impartida por la profesora María Jesús Sánchez del Pino, del Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública de la Universidad de Cádiz.