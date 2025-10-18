Cádiz da luz verde al proyecto de impermeabilización del pabellón del casco histórico

El Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz, celebrado el pasado viernes, aprobó el proyecto de obras para evitar filtraciones de agua en el pabellón del casco histórico de la ciudad. En concreto, se trata de un proyecto para la impermeabilización de los lucernarios por donde se filtra el agua hacia las instalaciones. El presupuesto de este proyecto será de 17.403,26 euros.

Por otra parte, también se adjudicó a la empresa ACISA el contrato para el suministro e instalación para la sustitución de la iluminación de estas instalaciones deportivas municipales por tecnología LED por un importe de 71.138,38 euros y con un plazo de ejecución de un mes. Esta actuación permitirá reemplazar la iluminación actual por equipos de tecnología LED, en la zona del gimnasio, en las pistas de pádel y en la zona de la pista principal de balonmano y fútbol sala. Contempla también la adecuación de la instalación eléctrica a la nueva disposición de los proyectores de iluminación.

Según los estudios realizados, el ahorro energético será de un 65%, lo que supone reducir la factura en más de 10.000 euros al año.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha destacado esta actuación, «con la que seguimos avanzando en la mejora de las instalaciones y en la solución de un problema de filtraciones que afectaba a numerosas instalaciones municipales y que poco a poco estamos empezando a solventar». En este sentido, ha explicado que en estas mismas instalaciones, hace un año, también se renovó el césped del campo de fútbol 7. «Estamos hablando de una inversión importante, de casi 140.000 euros en estas instalaciones en los últimos dos años», ha indicado el edil.

El Consejo Rector también ha dado luz verde al proyecto de obras para la reparación de pilotes en los pantalanes del Complejo Deportivo Puerto Elcano, que supondrá una inversión cercana a los 250.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado el listado provisional de subvenciones del IMD del año 2025 por un importe de 235.000 euros. Esta información se puede consultar en la web del IMD (https://deporte.cadiz.es/ ). Las entidades tienen un período de diez días hábiles hasta el 31 de octubre inclusive para presentar alegaciones a la misma. Estas deberán ser presentadas por registro general.