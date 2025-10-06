Cádiz se convertirá en capital mundial del turismo en 2027 con el Congreso de Skal Internacional

El Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este lunes la presentación oficial del Congreso Mundial de Skal Internacional, un evento que situará a la capital gaditana como referente mundial del turismo los días 14 y 15 de noviembre de 2027.

La cita reunirá a más de 500 profesionales y líderes del sector turístico procedentes de distintos países, que debatirán sobre los retos y oportunidades del turismo sostenible en el siglo XXI.

El acto de presentación ha contado con la participación de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco; el alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de Skal Internacional Cádiz, Josefa Díaz Delgado; y la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Tanía Barcelona.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha destacado el papel de la provincia como destino diverso y de calidad: «La provincia de Cádiz ofrece una riqueza paisajística, cultural y gastronómica incomparable. Este congreso nos permitirá mostrar al mundo nuestra capacidad de liderazgo turístico y nuestra apuesta por un modelo sostenible».

La presidenta de Skal Internacional Cádiz, Josefa Díaz Delgado, ha expresado su emoción por haber alcanzado este logro tras años de trabajo conjunto con las instituciones locales: «Conseguir que Cádiz sea sede del Congreso Mundial de Skal es el resultado de una labor constante de promoción y de confianza en el potencial de nuestra tierra. Cádiz será el punto de encuentro de profesionales comprometidos con un turismo más humano, innovador y sostenible».

La delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, ha felicitado a Skal Cádiz por su labor y ha recordado que «Andalucía es una potencia turística consolidada, pero eventos de este nivel contribuyen a reforzar nuestra imagen como destino de calidad y excelencia».

Un evento de proyección internacional

Skal Internacional, fundada en 1934, es la asociación profesional de turismo más antigua del mundo, con presencia en 84 países y más de 12.000 miembros entre directivos, empresarios y responsables del sector. Su objetivo es fomentar la amistad, la cooperación y el desarrollo sostenible del turismo a través de la colaboración entre profesionales.

El Congreso Mundial de Skal Internacional se celebra anualmente en una ciudad distinta del planeta, y su elección supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por la sede local y por el destino anfitrión. En 2027, Cádiz recogerá el testigo de otras capitales que han albergado el evento, consolidándose así como destino de referencia para el turismo de congresos y reuniones (MICE).

Cádiz, escenario «ideal» para el turismo de congresos

La designación de Cádiz como sede del Congreso Mundial de Skal Internacional refuerza la estrategia del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de posicionar la ciudad y la provincia como espacios idóneos para el turismo de eventos, congresos y reuniones internacionales.

Cádiz ofrece una combinación única de historia, patrimonio, gastronomía, modernidad e infraestructuras turísticas de primer nivel, elementos que la convierten en un destino cada vez más valorado por organizadores de congresos y profesionales del sector.

Además, la celebración de este congreso se enmarca en la apuesta de la ciudad por un modelo de turismo sostenible, innovador y desestacionalizado, que diversifique la oferta y genere oportunidades económicas durante todo el año.

Repercusión mediática y económica

Durante los días del congreso, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza cultural, natural y gastronómica de Cádiz, a través de un programa de actividades paralelas que permitirá mostrar los atractivos de la provincia.

El evento también supondrá una importante repercusión mediática y económica, con un impacto directo en los sectores de la hostelería, restauración, transporte y servicios turísticos.

Con esta designación, Cádiz no solo refuerza su papel como destino internacional de referencia, sino que también reafirma su compromiso con un turismo sostenible, innovador y centrado en las personas.