Cádiz conocerá este martes los detalles del nuevo hotel de Puerto América

Cádiz conocerá este martes los detalles del nuevo hotel de cinco estrellas de Puerto América. A las 13.00 horas, en el Salón de actos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, su presidenta, Teófila Martínez, el alcalde de la ciudad, Bruno García, junto con Óscar Vega Bernáldez y Rafael Cebolla Arteaga, propietarios de Alianza Serendipia, S.L., adjudicataria del concurso para la construcción y explotación de una la instalación hotelera darán a conocer el proyecto.

El edificio Ciudad del Mar, construido en 1992 para el Mundial de Vela y abandona prácticamente desde entonces, albergará, al fin, un nuevo hotel en la capital gaditana. Cabe recordar que fue en 1998 cuando el Ayuntamiento de Cádiz elevó por primera vez al Consejo de Ministros la autorización para instalar un complejo hotelero en dichas instalaciones.

La concesión a la empresa Alianza Serendipia S.L. plantea una ocupación de superficie aproximada de 9.318 metros cuadrados por un plazo de 50 años, que es el máximo que permite la ley. Se plantea un establecimiento de 5 estrellas, con un total de 120 habitaciones distribuidas en diferentes plantas. Cuarenta habitaciones dobles en la primera y segunda planta, veintiséis habitaciones en la tercera planta y 14 en el ático. Además, contará con todo tipo de instalaciones como un bar piscina, diversos salones, un gimnasio, terrazas, spa y un auditorio.

El nuevo hotel generará 150 empleos directos, de los cuáles el 80% serán contratos indefinidos y se contratarán, al menos, a diez personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad. Los empleos indirectos alcanzarán los 300 y en la fase de construcción de prevé la generación de 200 contratos adicionales.

Cronología de un abandono

Desde hace más de tres décadas, el edificio Ciudad del Mar, ha estado totalmente abandonado. Construido en 1992 con motivo del mundial de vela, la infraestructura quedó prácticamente sin uso desde su inauguración, convirtiéndose en un símbolo del abandono institucional.

La primera solicitud oficial para la construcción de un hotel en el edificio Ciudad del Mar la hizo el Ayuntamiento en enero del año 1998. En la Junta Local de Gobierno, se acordó pedir una autorización para modificar el uso que estaba establecido en la concesión que tenía el Consistorio durante 25 años, y poder edificar un complejo hotelero. Se elevó al Consejo de Ministros, con José María Aznar como presidente, una autorización para instalar un hotel.

No sería hasta el año 2003 cuando Puertos del Estado informó al presidente de la Autoridad Portuaria por aquel entonces, Rafael Barra, que para que el Ejecutivo pudiese otorgar la autorización, era imprescindible contar con el Plan Especial de Utilización de Espacios Portuarios y el Plan Especial de Ordenación del Puerto. En el año 2005, el Ayuntamiento de Cádiz vuelve a reiterar su deseo de construir un hotel en el edificio Ciudad del Mar, pero es la Autoridad Portuaria el organismo que lo desestima ya que entendía que no era su uso adecuado. Incluso plantea la revocación de la concesión ya que no le estaba dando uso al edificio.

Tuvieron que pasar otros trece años para que la empresa Puerto América Cádiz SL solicitase una concesión a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para transformar el edificio en un hotel de cinco estrellas. El proyecto contemplaba una inversión de 30 millones de euros, la construcción de hasta 250 habitaciones y una amplia oferta de ocio y restauración. La Autoridad Portuaria inició el trámite de competencia de la concesión en febrero de 2018, aprobando el Consejo de Administración el otorgamiento de la misma en el mes de abril del mismo año, estando condicionada la concesión al levantamiento por el Consejo de Ministros de la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario y, a la retirada de la afección del edificio. Existían dos trámites distintos: por un lado, el levantamiento del Consejo de Ministros y, por otro, la retirada de la afección del edificio.

El 11 de mayo de 2018, la APBC comunica a Puertos del Estado el acuerdo del Consejo de Administración, solicitándose la emisión de informe favorable y el inicio de la tramitación del levantamiento de la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios de dominio público portuario.

Respecto al trámite para la retirada de la afección del edificio, la Autoridad Portuaria comunica el 26 de octubre de 2018 al Ayuntamiento la solicitud de inicio de procedimiento de modificación puntual de PGOU, que culmina en marzo de 2022 con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz relativa al edificio Ciudad del Mar, con objeto de excluirlo del Catálogo de Bienes Protegidos. Por lo tanto, en marzo de 2022 se superó el primero de los dos trámites: la retirada de la afección del edificio.

Una vez alcanzado este primer hito, el 9 de mayo de 2022, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz remitió a Puertos del Estado el acuerdo de Pleno con la actualización del expediente para que se pudiese desbloquear el segundo trámite: la tramitación ante el Consejo de Ministros del levantamiento de la prohibición de una instalación hotelera en la zona de Puerto América.

La lentitud burocrática, dos años de espera, provocó que la empresa finalmente renunciase al proyecto de construir el hotel de cinco estrellas en Puerto América. La Autoridad Portuaria volvió a sacar a concurso la concesión administrativa destinada a la construcción y explotación de una instalación de uso hotelero, y finalmente, más de cuarenta años después de su construcción, la empresa Alianza Serendipia S.L levantará un complejo hotelero en el edificio Ciudad del Mar.

Otros proyectos de la empresa

Alianza Serendipia S.L es uno de los principales grupos de ocio y restauración de Andalucía. Es la dueña de restaurantes referentes en Sevilla como Maquiavelo o Mariatrifulca.

En 2018, la empresa inauguraba el primer hotel 'Lobby Room Hotel', ubicado en el centro de la capital hispalense, en el antiguo Palacio Pickman.

Actualmente, el grupo cuenta un hotel, una cartera de 5 restaurantes propios y 5 locales de ocio situados en enclaves únicos en Sevilla, con unas 1.000 plazas, un equipo de 300 empleados entre sus diferentes unidades de negocio y treinta años de trayectoria.

Más temas:

Cádiz