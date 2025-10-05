Cádiz conoce el patrullero 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha organizado una jornada de puertas abiertas en el patrullero oceánico 'Duque de Ahumada' con el fin de que la sociedad civil gaditana pueda conocer este buque insignia de la Benemérita.

Eduardo Lobo Espinosa, Teniente Coronel de la Guardia Civil y jefe del grupo marítimo del Estrecho, cuenta en LA VOZ que este barco tiene unas dimensiones de 82,15 metros de eslora por 14 metros de manga, con un calado de 4,7 metros y un desplazamiento de 2.600 toneladas. Tiene capacidad para una dotación de 44 personas en su interior, y para otras 16.

La idea de estas jornadas es para «enseñárselo a la ciudad de Cádiz», afirma el Teniente Coronel, quien detalla que «el 80% de nuestro trabajo lo hacemos en el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán» para combatir «el narcotráfico» y también en labores de inmigración.

Este nuevo patrullero arribó en la noche del 27 de septiembre al puerto de Cádiz, donde tiene su base operativa y releva al veterano 'Río Miño', que se encuentra en fase de desguace en DDR Vessels XXI, en el puerto de El Musel.

Una inversión de 35 millones de euros

La Guardia Civil ha redoblado la vigilancia marítima de las fronteras marítimas al incorporar al Servicio Marítimo el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada', que pasará a ser una pieza clave en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, al tener como base la Zona Franca de Cádiz.

El nuevo buque ha supuesto una inversión de 35 millones de euros, de los que un 90% procede de fondos europeos para adquirir equipamiento para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

El 'Duque de Ahumada' también atenderá los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

