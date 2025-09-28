El patrullero oceánico 'Duque de Ahumada' se incorpora a su base en Cádiz tras su presentación en el Cantábrico

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 28/09/2025 a las 12:17h. Compartir Copiar enlace

El nuevo patrullero oceánico de la Guardia Civil, 'Duque de Ahumada', ha llegado en la noche de este sábado a su base en el puerto de Cádiz, donde permanecerá atracado en el muelle de la Zona Franca. Se trata del buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), recién incorporado a la flota tras su construcción en Astilleros Ría de Vigo (antiguo Hijos de J. Barreras).

Antes de poner rumbo al sur, el barco realizó un primer recorrido por aguas del Cantábrico, con una presentación oficial en el puerto de Santander, que incluyó una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pudiera conocer de cerca la nueva unidad, según informa Puente de Mando.

La entrega oficial del patrullero tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en Vigo, en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a mandos de la Guardia Civil y representantes de la industria naval. El ministro destacó entonces la importancia de este buque para reforzar las capacidades del SEMAR en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración irregular y las misiones de salvamento en alta mar.

Con 85 metros de eslora y dotado de la tecnología más avanzada, el 'Duque de Ahumada' está llamado a convertirse en una pieza clave dentro de las operaciones marítimas de la Guardia Civil tanto en aguas nacionales como internacionales.