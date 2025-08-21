Cádiz celebrará el entierro de la caballa 2025 repartiendo gratis más de 3.000 raciones de fideos con caballa y cerveza

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 21/08/2025 a las 10:33h. Compartir Copiar enlace

Cádiz se prepara para despedir el verano con una de sus citas más queridas: el XXXVIII Entierro de la Caballa, que se celebrará este viernes 22 de agosto en el barrio de La Viña y la playa de La Caleta. La fiesta, cargada de humor, gastronomía y tradición, volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a un cortejo tan peculiar como entrañable.

La jornada comenzará a media tarde, alrededor de las 18:00 horas, cuando arranque la comitiva fúnebre que recorrerá las calles del barrio con la ya tradicional caballa elaborada por el Centro de Participación Activa de la calle Zaragoza. Este año, de nuevo, serán mujeres del barrio -las conocidas 'caleteras'- quienes porten el pez, seguidas por un séquito de viudos y plañideras que pondrán la nota carnavalesca entre lamentos exagerados y buen humor.

El cortejo pasará por calles tan emblemáticas como Sagasta, Cristo de la Misericordia o San Félix antes de culminar en la playa de La Caleta. Allí, al caer la noche, la caballa será quemada en la arena como símbolo del final del verano gaditano.

Degustación gratuita

La fiesta continuará a partir de las 22:00 horas con el pregón del autor de Carnaval José Antonio Vera Luque, que dará paso a una velada de música y coplas. Sobre el escenario se sucederán agrupaciones como La Familia Topolino, Generación Z, La Chulita, Los Cagones, Los Cenadores Rumanos y La Majadería.

Pero si hay algo que cada año congrega al público en masa es la degustación popular: se repartirán más de 3.000 raciones de fideos con caballa, acompañadas de cerveza Cruzcampo, todo de manera gratuita y preparado por los propios vecinos de La Caleta.

El Entierro de la Caballa suma ya casi cuatro décadas como una de las fiestas populares más singulares de Cádiz. Organizado por el Club Marítimo Gaditano La Caleta, no es solo una despedida simbólica de la temporada estival, sino también una muestra del carácter festivo y comunitario de la ciudad, que mezcla gastronomía, carnaval y rituales populares en un mismo acto.

Este 2025, además, el evento se celebra en viernes para no coincidir con el macroconcierto previsto en el muelle Reina Victoria al día siguiente, una decisión que permitirá a gaditanos y visitantes disfrutar plenamente de ambas citas.

La quema de la caballa, el pregón, las coplas y la comida popular volverán a hacer de esta noche un momento inolvidable en el calendario festivo de la ciudad.