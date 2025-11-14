Cádiz celebra el 250 aniversario de Manuel García con un recital que reivindica su linaje musical

El Festival de Cádiz. Música Española dedica este sábado una de sus jornadas más especiales a la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Manuel García, figura clave del bel canto y uno de los grandes nombres de la lírica europea. García, nacido en Sevilla pero íntimamente ligado a Cádiz, inició desde aquí una excepcional carrera internacional como compositor, cantante, pedagogo y empresario operístico.

Con motivo de esta efeméride, el Festival ha programado un recital que pone en diálogo tres figuras profundamente entrelazadas por la historia y por la música: Manuel García, Gioacchino Rossini y Pauline Viardot, compositora, cantante e hija de García, continuadora directa de su legado. Lejos de limitarse a una escuela o una nacionalidad, el programa explora un encuentro entre bel canto, lírica romántica y folclore ibérico, todo ello desde una mirada abiertamente cosmopolita.

Este homenaje tomará forma en el recital «Tres voces, un legado. El linaje musical de García, Rossini y Viardot», que ofrecerán la mezzosoprano malagueña Alicia Naranjo y el pianista gaditano José Alberto Sancho a las 12:00 horas en la Casa de Iberoamérica, con entrada libre hasta completar aforo.

El repertorio ideado para celebrar la efeméride incluye:

-Manuel García (1775–1832); '6 Canciones españolas': Celos, La Flor del Zurguén, Floris, Parad, avecillas, La barca del amor, Este sí que es corredor;

-Gioacchino Rossini (1792–1868) Deux nouvelles compositions: À Grenade, La Veuve Andalouse. Canzonetta Spagnuola: En medio a mis colores.

-Pauline Viardot (1821–1910): El Corazón Triste, Le Toréador, Canción de la Infanta, Caña, Les Filles de Cadix, Madrid.

El homenaje a García abrirá un sábado de intensa actividad musical en la ciudad ya que a partir de las 17:00 y hasta las 21:00 horas, el Baluarte de la Candelaria acogerá «Microclima», una sesión dedicada a la creación sonora contemporánea con la participación de Esplendor Geométrico, Paloma Peñarrubia, Clara de Asís, Clara Brea, Ernesto Rosa y Övernika. La entrada será libre.

A las 18:00 horas, el prestigioso quinteto Spanish Brass presentará «Como el agua del río. Taller de compositoras 20 aniversario» en el Teatro del Títere La Tía Norica, reivindicando la autoría femenina en la creación actual.

La jornada continuará a las 20:00 horas en el Auditorio del Palacio de Congresos, donde la Orquesta Barroca de Cádiz y el Conjunto Coral Virelay, dirigidos por Jorge Enrique García, interpretarán la versión oratorio de «Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz», de Franz Joseph Haydn, obra ligada históricamente a la ciudad.

El broche final llegará a las 22:00 horas en el Edificio Constitución 1812, donde Hidrogenesse ofrecerá su espectáculo «Así se baila el siglo XX», una mirada electrónica e irreverente al pasado reciente.

