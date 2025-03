Cádiz bautiza una calle con el nombre de Adela del Moral: ¿Quién es esta insigne gaditana?

El Ayuntamiento de Cádiz realizará este jueves, 17 de agosto, un acto de inauguración de la nueva calle Adela del Moral Pino. En el acto intervendrán el alcalde de la ciudad, Bruno García, y la gran protagonista. Ambos estarán acompañados por los tenientes de alcalde Beatriz Gandullo y José Carlos Teruel y por representantes del carnaval y diferentes asociaciones de vecinos. También se contará con las actuaciones de la camerata 'A Tempo', de la comparsa 'We can do' y del coro mixto.

El acto comenzará a las ocho de la tarde en la calle de nueva apertura entre el Paseo Marítimo y la calle General Muñoz Arenillas (detrás de Tiempo Libre).

¿Quién es Adela del Moral? Hablar de Adela del Moral Pino (Cádiz, 1953), Hija Predilecta de Cádiz, es hacerlo de una de las mujeres que más fuerte han andado por la ciudad y que, en consecuencia, más huella ha dejado. Concejala, maestra y CARNAVALERA con mayúsculas, esta gaditana ha tenido una gran vocación política y cultural.

Adela del Moral fue la primera mujer autora en la historia del Carnaval de Cádiz, firmando la música del coro 'mixto', conocido desde el primer momento como el 'coro de las niñas', desde 1981 hasta 1997. Además, ejerció de directora musical de la agrupación durante muchos años. Ha sido también la primera mujer en tener el antifaz de oro de la gran fiesta de la ciudad.

Adela tuvo su época dorada en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado. Con su coro mixto logró hasta una decena de premios, entre ellos dos primeros: 'La Viudita Naviera' y 'Watussi'. Otros de sus coros reconocidos e inolvidables fueron 'La Tertulia de Doña Frasquita', 'El Imperio Inca', 'Oh Cádiz', 'La Jaima' o 'Tracaná'. Compartió la autoría de los coros con letristas como Antonio Segura o Antonio Rivas.

Por un lado está la cantidad y calidad de sus obras, y por otra su gran aportación al Carnaval de Cádiz con la integración de las mujeres en tiempos en que no era nada habitual su participación en el concurso.

Adela del Moral ha sido una gran autora musical, la pionera del tango y la mujer que abrió caminos al coro mixto. Sus agrupaciones pusieron muy de moda la modalidad. Y sus aptitudes musicales, muy valoradas, especialmente en los tangos, tenían una buena base debido a que estudio en el conservatorio y se especializó en educación musical.

Sin duda se trata de una mujer que ha conseguido el respeto y la admiración de todos los gaditanos y que este 17 de agosto volverá a dejar una huella imborrable en la ciudad al ser bautizada una calle con su nombre.