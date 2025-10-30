Cádiz avanza en la construcción de 813 nuevas viviendas en Navalips

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves el Plan de Reforma Interior (PRI) que permitirá el desarrollo de la operación de Navalips, una operación que contempla la construcción de 813 viviendas de las que 407 son protegidas y 406 de renta libre. Además, se contemplan 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y 20.000 metros cuadrados para actividades lucrativas. Con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda se ha aumentado un 30% de la edificabilidad residencial protegida sobre lo que establecía el PGOU. El proyecto de Navalips es una actuación promovida por la Zona Franca y Sepides (grupo empresarial perteneciente a la SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda.

El punto ha sido aprobado por unanimidad en el pleno. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Cossi ha señalado que esta aprobación es «un paso especialmente importante» y que ha sido el «fruto de once meses de trabajo». El PRI «potencia la construcción de nuevas viviendas». Se trata de un «proyecto esencial para la ciudad de Cádiz» y que «hará posible la transformación urbanística de la ciudad que permitirá crear un nuevo barrio». El proyecto de Navalips es «la mejor oportunidad para la construcción de vivienda», ya que «Cádiz no tiene grandes oportunidades de suelo».

Desde Adelante Izquierda Gaditana (AIG), Carlos Parada ha coincidido en que «estamos de enhorabuena» porque «la vivienda es una prioridad» y la operación de Navalips «es la operación de vivienda más importante de Cádiz». Un proyecto que «lo iniciamos con Kichi a la cabeza».

No obstante, la formación ha lamentado que la mitad de las viviendas sean de renta libre. «No sé cuantos gaditanos van a poder comprarla, yo creo que ni el 50% de esas viviendas de renta libre serán para los gaditanos», ha destacado. En cuanto a la vivienda pública, el 50% del total de las que se construirán, «los últimos precios superan los 200.000 euros», por lo que desde su partido «creemos que deberían ser de alquiler social o asequible».

Por su parte, Óscar Torres, portavoz del grupo socialista, ha incidido en que se trata de «un punto de inflexión importante». Han sido necesarios hasta 21 trámites administrativos desde febrero de 2023 para llegar al día de hoy. «Da una imagen del tamaño de la operación de la que hablamos».

Ha cerrado el punto el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha afirmado que con esta futura promoción de viviendas «se van a beneficiar a muchos gaditanos», y ha criticado la postura de AIG, ya que «este 50% de vivienda pública y 50% de renta libre lo aprobó el equipo de gobierno anterior».

El Plan de Reforma Interior

Este PRI es un instrumento de ordenación urbanística contemplado en la Ley 7/2021 de Andalucía (LISTA) y permitirá la trasformación y dinamización de esta zona del recinto exterior de la Zona Franca. Con este documento se adaptan las condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el Área de Reforma Interior ARI-ZF-01, que ocupa una superficie total de 80.989 metros cuadrados.

Cabe recordar que la tramitación de este PRI se inició en noviembre de 2024, contando con los informes sectoriales de distintas administraciones y superando la fase de exposición pública. En un primer momento, se recibió informe del Consejo Consultivo desfavorable, y tras la aclaración solicitada por el Ayuntamiento, se solicitó una revisión y corrección del documento fundamentalmente técnica.

Esta subsanación se realizó por parte de Zona Franca y se volvió a aprobar inicialmente el documento el pasado 1 de agosto por unanimidad sin necesidad de información pública ya que no fue modificado sustancialmente. También se introdujeron varias aclaraciones solicitadas en los informes sectoriales emitidos, sin provocar tampoco ninguna variación sustancial. Finalmente, se volvió a remitir al Consejo Consultivo, que finalmente ha dado su visto bueno permitiendo su aprobación definitiva la próxima semana en el pleno ordinario de octubre.