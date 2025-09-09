El busto del héroe chileno Arturo Prat ya luce en Cádiz

Cádiz y Chile han estrechado un poco más la distancia física que les separa con la inauguración del busto de Arturo Prat, héroe del país andino, que desde hoy está situado en el llamado 'Balcón de América', junto a otros próceres iberoamericanos. El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por el embajador chileno, Javier Velasco, y el agregado naval de Chile, Mario Costa, han inaugurado esta mañana esta escultura en la Alameda.

La imagen, realizada en bronce, con 120 kilos de peso, fue donada por la Armada de Chile a la ciudad el pasado año. El alcalde la recibió durante la conmemoración del septuagésimo aniversario de La Esmeralda, el buque escuela chileno que es gemelo del Juan Sebastián Elcano y que fue construido en los Astilleros de Cádiz.

En la ceremonia de esta mañana el primero en tomar la palabra ha sido el agregado naval, Mario Costa, que hizo un repaso por la trayectoria de Prat y ha hablado de la relación histórica entre ambos territorios, nombrando entre otros a Bernardo O'Higgins, uno de los libertadores de América, que vivió en la plaza de la Candelaria. Costa explicó que el nombre de Cádiz es recordado siempre con cariño por los marinos chilenos precisamente porque fue aquí en donde se construyó La Esmeralda.

El siguiente en tomar la palabra ha sido el embajador de Chile, que ha hecho referencia a la famosa frase de Prat al abordar el buque peruano en donde encontraría la muerte. «Adelante, seguir adelante. Esa es la resiliencia que nos caracteriza a los chilenos», ha puntualizado. Velasco ha añadido que está feliz de visitar Cádiz justo en el final de su etapa como embajador en España porque es una ciudad a la que le tiene especial afecto y a la que ha venido en varias ocasiones.

Cerró el turno de intervenciones el alcalde, alabando también las virtudes de Prat, de quien dijo que además de valiente era «honesto, culto y sobre todo, un demócrata». Bruno García recalcó que su intención es que, con la inauguración de este busto, entre otros proyectos, «Chile tenga un espacio siempre en el corazón de Cádiz».

Sobre Arturo Prat

El capitán de navío Arturo Prat está considerado como uno de los héroes de Chile. Prat murió en combate en la batalla de Iquique, que enfrentaba a Perú y Chile. A pesar de la inferioridad de los chilenos, Prat, que comandaba La Esmeralda, decidió abordar el Huáscar, el buque peruano, muriendo en el intento. Marino y hombre de guerra, Arturo Prat fue también un reconocido abogado y se distinguió por su defensa de los valores democráticos. Su figura está muy ligada a la Armada Chilena, cuyo buque insignia es La Esmeralda. De ahí la razón de este presente al pueblo de Cádiz.

