«El buen rollo que se respira en Cádiz no se encuentra en todos los sitios»

Amigo de sus amigos, hostelero, buscador de reservas y rockero porque se lo pasa bien y le da la gana. Así es Massimo Rinaldelli (Macerata, Italia, 1981), al que si le dan dos días más en la Tacita habría que ver si a su expediente no se le sumaria el de cuartetero. Voz tiene desde luego para ello. Este italiano de la región de Las Marcas ha conocido Cádiz por primera vez este primer fin de semana de Carnaval y ha quedado prendado por la gente, el cachondeo y la hospitalidad.

La entrevista se hace el Lunes de Coros a eso de las tres o cuatro de la tarde, aún con todo el día por delante y los dos ya cargaditos han ido detrás. A él le da igual. Le queda por delante una nueva 'peoná' que ya promete y un viaje en coche de seis horas para llegar a su trabajo y atender cuantas llamadas que sean necesarias con tal de atender a su responsabilidad. Ya descansará, al igual que su medio tocayo Máximo Décimo Meridio. Comandante de los Ejércitos del Norte, General de las Legiones Fénix, fiel servidor del verdadero Emperador Marco Aurelio.

Él no es comandante, pero sí que podría ser tranquilamente capitán del cachondeo con el que ha vivido su breve pero intensa estancia en una ciudad que le ha encantado desde que llegó el sábado por la noche y se fue a las claritas del pasado martes. Ya amenaza con volver.

-Antes de llegar a Cádiz, ¿dónde está y cómo es Macerata?

-Macerata es una ciudad pequeñita, 40, 50.000 personas.

-¡Pequeñito como lo somos los dos!

-¡Exacto, exacto! Jajaja. Para los que no podáis ver llego al metro 62. ¡Estirando el cuello!

-¡Bien 'jugao', bien 'jugao'!

-Jajaja. Macerata está a la altura de Roma, en el Mar Adriático; mi provincia es famosa para los zapatos; ahí se producen zapatos de calidad 'pa' todo el mundo. Allí compran muchos los rusos, compra mucho Emiratos Árabes, Estados Unidos.

-¿Tiene playa?

-Veinte minutos en coche.

-O sea, que no tiene playa.

-¡No tiene playa, noooo! jajajajajaja ¡Pero la tiene cerca!

-¿Cuál es la ciudad más grande que tiene cercana?

-Ancona, que está uno de los puertos más importantes y grandes del Adriático. Es una ciudad que se dedica a la industria naval; hay muchos astilleros 'pa' construir barcos.

-Como Cádiz. ¿Se puede decir que Ancona es una ciudad obrera, de izquierdas?

-Sí, sí, sí. Le Marche, en general, es bastante de izquierda como región.

-¿Le 'Marque'?

-Sí, la comunidad, la región se llama Le Marche; en español sería Las Marcas.

-Volvamos a su infancia en Macerata. ¿Cómo se hace una personita como usted en un pueblecito como aquel?

-A ver, para vivir de joven Macerata es lo mejor porque es una ciudad super tranquila; puedes salir a cualquier lado siendo pequeño que no pasa nada. Es poco más que un pueblo sin ningún problema; no hay apenas criminalidad, no hay riesgo de nada. Todos los niños en la calle y sin ningún problema.

-Eso su infancia, y ¿ahora?

-Ahora es un poco peor. Ahora ha empeorado un poco la situación; no es ya como hace 30 años. Pero bueno, no mi pueblo, yo creo que como todo el mundo, que ha empeorado un poco la calidad de vida de todos, pero en Italia sobre todo. Decimos que sigue siendo un pueblo seguro, pero también es seguro que es lo es un poco menos que hace 30, 40 años.

-Se va haciendo mayor y qué quiere hacer ese niño de Macerata con su vida.

-En la Secundaria, que sería como vuestro BUP, yo estudié Hostelería y trabajé en ella casi toda mi vida. Yo era cocinero en mi pueblo antes.

-Es cierto que en vuestra secundaria aparecía como opción la hostelería, algo que en nuestro país no ocurría. Allí os dan a elegir entre Letras, Ciencias u Hostelería. Se ve que para los italianos la pasta es algo muy serio.

-Jejeje. Lo es, lo es. Yo con 14 años decidí la hostelería porque me gustaba; trabajé muchos años de cocinero y camarero. Y de hecho vine aquí, a España, hace 18 años para trabajar casi toda mi vida en la hostelería, en Madrid. Estuve como cocinero, como camarero, luego como encargado de un restaurante.

-¿A qué se dedicaban sus padres?

-Mi madre es cocinera en una Escuela, allí en Macerata. Mi padre ya está jubilado, pero trabajaba en una empresa de limpieza.

-En definitiva, que de casta le viene al galgo porque procede de una familia del sector servicios.

-Exactamente. Y claro, luego, cuando llegué aquí (Madrid) trabajé muchos años de hostelería hasta que hace unos años lo dejé un poco porque tuve un niño pequeño de 5, 6 años y la hostelería no es lo mejor para ser padre. Me encanta el sector, pero, claro, los horarios no son del todo compatibles con tener un hijo; trabajaba hasta muy tarde.

-¿Tiene pareja?

-Sí, sí. Mi pareja es gallega, de Santiago de Compostela.

-Ufff, y quién exige más, ¿las gallegas o la hostelería?

-Jajajajaja. Ahí, ahí. Son... Jajaja. Lo digo siempre, yo con mi mujer no discuto nunca; yo acato órdenes. Porque... si discuto puedo discutir una hora y luego se va a hacer lo mismo que ella diga. Entonces, no pierdo el tiempo en discutir. Jaja.

-Jajajajajaja Bueno, bueno. Ya será menos porque le veo aquí en Cádiz de lo más tranquilo y sin carrito al lado, eh.

-Jajaja. Mi trabajo me ha costado. Vamos, que mañana estoy a las tres en la oficina.

-¿Y dónde conoció a su mujer?

-En Madrid.

-Hizo hostelería en el colegio. ¿Hizo después carrera?

-Yo no estudié carrera, no hice la universidad.

-¿No te llamaba?

-Nuuuuunca he sido mucho de estudiar. A mí lo de estudiar nunca me ha gustado, decimos, demasiado jejejeje.

-Jajaja.

-Así que con 18 años, acabada la escuela profesional, empecé a trabajar en la hostelería por los bares y restaurante de mi pueblo, de mi zona hasta que se me hacía un poco pequeña mi ciudad, poco más que un pueblo. Y tengo a mi mejor amigo de toda la vida que me dijo que se venía a vivir a Madrid, que tenía una amiga de su madre que es de Madrid, y le dije 'voy contigo'. Y creo que ya hasta siempre.

-¿Con qué edad?

-Con 23 años.

-¿Y sin trabajo?

-Sin trabajo, sin trabajo. Hasta que a los dos meses ya empecé. En esos años, creo que era por los 2006, no sé si en España entera, pero en Madrid, encontrar trabajo, sobre todo en la hostelería, era super facil; antes de la crisis, que todavía no había llegado.

-¿En qué tipo de bares o restaurantes trabajó?

-Primero en un italiano pequeñito donde estuve tres meses.

-¿En qué barrio?

-Barrio de Salamanca.

-Anda el tonto. ¿Y en qué zona vive?

-Jejeje. Vivo en Acacias. Prácticamente, para el que no sepa, donde está el rastro de Madrid, exactamente, donde acaba el rastro.

-En La Latina.

-Casi en La Latina, en la línea roja del metro.

-Bien, bien. Habrá que hacerle una visita.

-Eso está hecho, amigo.

-Sigamos con su trayectoria en la hostelería.

-Después del italiano, pasé a un asador español que se llamaba 'Asador de Legazpi', que ya no existe. Allí estuve un año y de ahí pasé, para ya estar doce o trece años, en una taberna pizzería que estaba en el barrio de Príncipe Pío, cerca de la estación. Allí empecé como cocinero, pizzero, luego fui a la barra, luego ya, de un garito muy pequeño abrimos uno más grande donde estuve muchos años de encargado de restaurante. Y luego, como te dije, cuando nació mi hijo decidí que había dado todo ya en la hostelería y quería un trabajo más cómodo.

-¿Cuándo nació su hijo?

-2018.

-¿Y qué hizo tras dejar la hostelería?

-La dejé en 2019 y desde entonces he sido comercial para una línea de moda, luego de agente inmobiliario estuve dos años; eso fue bien al principio, pero la crisis del sector inmobiliario con la subida de los 'tasos' de hipotecas y todo se paró muchísimo casi hasta no tener ingresos. Y ya me pasé a agente de reservas para la cadena Minor Hotels, que para el que no lo sepa sería como los NH Hotels aquí. Y ahora soy agente de reservas telefónica y trabajo con esta cadena española desde hace un tiempo.

-Bueno, vayamos a Cádiz y su Carnaval. ¿Es la primera vez que pisa Cádiz?

-Primera vez que piso Cádiz. Tengo un 'grandíssimo' amigo mío, Emilio, que prácticamente hacemos vida juntos porque su hija y mi hijo son compañeros de cole; nos caímos bien desde el primer día y ya somos muy amigos. Tenemos incluso un grupo de música juntos.

-¿Cómo?

-Jajja. Sí, sí. De momento, solo tocamos en fiestas de amigos y familiares. Lo mejor son los ensayos; eso sí, no me preguntes por qué pero ensayamos mejor cuando nos tomamos unas birras antes que cuando lo hacemos después, jajaja.

-Habrá que ir a veros.

-Cuando queráis. Y, claro, Emilio nos invitó a venir.

Momentos de Carnaval. 1. Massimo dando la cara. 2. Con sus amigos, otro italiano y, en el centro, el gaditano que los ha invitado. 3. Junto a su entrevistador. L. V.

-¿Y le gusta lo que ve?

-Me encanta la ciudad, me encanta el buen rollo que se respira. Yo llegué el sábado por la noche y la calle llena de gente; si te das un golpe con alguien no pasa absolutamente nada. '¡Quillo, que no pasa na!' Hay un buen rollo increíble, en serio. Vas a un bar, a una taberna: '-Oye, disculpe. ¿Me deja pedir? -¡Claro, corazón. Pasa. Puede pedir lo que quiera!'. En serio, el buen rollo que se respira aquí no se encuentra en todos los sitios.

-¿Qué sería lo más parecido en Italia?

-Emmmm. A ver, en Italia hay un Carnaval que es muy famoso, el Carnaval de Viareggio, que está en Toscana y que está muy bien; yo estuve hace pocos años. También se respira muy buena 'vibra', muy buena vibración.

-Ok, ok. Pero más allá de la fiesta, me refiero al carácter del lugareño. ¿Qué italiano cree que se parece más a un gaditano?

-Los toscanos tienen muy buen humor, son unos cachondos. También apunta la región de Emilia - Romaña, los de Bolonia, Módena...; luego ya, si vas al sur, los napolitanos. Nápoles es un cachondeo todos los días. Te diría que casi que es demasiado.

-Jajajajajajajajaja. Doy fe, doy fe.

-Vas a Nápoles y pareces que casi que estás viviendo en un vídeo juego porque ves cosas que no has visto en tu vida; en una moto va una familia entera. Que yo le he visto con mis ojos a tres, cuatro personas encima de una scooter. No lo digo porque me lo han contado. Y, por supuesto, sin casco ninguno.

-Ha estado en Cádiz poco pero intenso. ¿Con qué se queda?

-El centro, la parte antigua me ha parecido super bonita. Haces dos pasos y estás al lado de la Catedral, haces cien metros y estás en la playa; eso no lo encuentras en todos los sitios.

-¿Cuando ha hablado con su mujer le ha dicho lo que le está gustando esto?

-Sí, sí, sí. Le he hecho ya, mínimo, tres o cuatro video llamadas con las chirigotas, con las playas, con el castillo...

-¿Y alguien que ha nacido y crecido en una ciudad pequeña y que luego se ha ido a una grande le importaría venirse a vivir de nuevo a algo con todo al alcance de la mano? Indudablemente, lo que se gana aquí no se gana en Madrid, pero ¿le importaría vivir en Cádiz?

-No me importaría vivir una temporada, una etapa de mi vida. Con lo que he visto yo de Cádiz, con lo que he conocido, de verdad que no me importaría en absoluto mudarme porque es un sitio donde creo que podría encajar perfectamente. Es muy raro no encajar en Cádiz por su buen rollo y por la amabilidad de la gente.

-Tenga cuidado que estamos de fiesta y lo que hoy es risa mañana es pena o una 'cuchillá'.

-Ahh, no me lo creo, no me lo creo.

-Hombre, ya se lo digo yo jajaja.

-¿Sí, tú cree? Bueno, yo lo que he visto de Cádiz es una ciudad donde podría vivir perfectamente.

-Bueno, pues con eso me quedo. Despídase como se me ha presentado antes, anda.

-Voy. [Se cuadra y pone la voz de Gladiator] ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa... e avrò la mia vendetta... in questa vita o nell'altra!!!!!!!!

-Y le comió el pepino.

-(Risas)