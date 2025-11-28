Brutal colisión entre un coche y una moto en el fatídico cruce de la Plaza de Sevilla de Cádiz

Nuevo accidente en la Plaza de Sevilla de Cádiz. Este jueves por la tarde se producía una brutal colisión entre un turismo y una motocicleta en ese cruce en el que ya se han registrado varios siniestros y que sin duda tiene una alta peligrosidad ya que confluyen los vehículos que se incorporan en dirección a la Carretera Industrial con los que bajan por la Cuesta de las Calesas.

Los sanitarios del 061 acudieron de inmediato para atender al conductor de la motocicleta, que quedó tendido en el suelo tras impactar con el coche. mientras que la Policía Local se desplazó rápidamente al lugar para regular el tráfico y asegurar la zona.

Según los testigos el turismo supuestamente ignoró el ceda al paso y el conductor de la motocicleta no pudo reaccionar a tiempo de forma que se produjo la colisión. La conductora del vehículo salió ilesa y el motorista fue trasladado al hospital Puerta del Mar en estado grave donde finalmente se diagnosticó una fractura en la tibia y otra en la muñeca.

No es la primera vez que se produce un accidente de estas mismas características en ese punto conflictivo de Cádiz. De hecho en agosto también un coche obviaba la indicación y un motorista quedaba herido al chocar contra el turismo.

