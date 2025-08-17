Herido tras chocar un coche y una moto en la rotonda del Palacio de Congresos de Cádiz

Una moto y un turismo han colisionado este domingo en la conflictiva zona de la rotonda del Palacio de Congresos de Cádiz. El accidente se produjo en torno a las 16:00 horas y, como consecuencia del impacto, el motorista resultó herido, aunque su estado no reviste gravedad.

Según testigos presenciales, la motocicleta circulaba por la zona de las Cuestas de las Calesas cuando, al llegar a la intersección con la avenida de Astilleros Industriales, colisionó contra un coche que realizaba un giro a la izquierda tras detenerse en un ceda el paso. El impacto se produjo contra la puerta del copiloto del vehículo.

El conductor de la moto quedó inmovilizado en el suelo, con abundante sangrado pero consciente, a la espera de la asistencia sanitaria. Los servicios de emergencia lo trasladaron posteriormente a un centro hospitalario para una evaluación más detallada.

Agentes de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar de los hechos para regular el tráfico y garantizar la seguridad en la zona, que presenta gran afluencia de vehículos.

