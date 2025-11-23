Las bibliotecas de Cádiz vuelven a poner en marcha la campaña 'Libros Solidarios'

Las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Cádiz vuelven a poner en marcha por tercer año consecutivo la campaña 'Libros Solidarios', enmarcada dentro de la campaña municipal de Navidad y del programa municipal 'Cádiz, ciudad de libro'. Con el objetivo de promover la solidaridad entre los lectores y las personas más necesitadas, se pondrá en marcha un intercambio, de manera que las bibliotecas entregarán gratuitamente un libro a cambio de un kilo de alimentos no perecederos, o de alimentos para desayunos que serán recogidos en las propias bibliotecas.

Estos alimentos serán entregados a entidades y obras sociales de los barrios, fomentando así la presencia de la comunidad lectora en los barrios a través de la solidaridad y la lectura y dando a conocer la labor de estas entidades sociales y vecinales a los usuarios.

Esta campaña se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre, que se enmarca dentro del programa municipal 'Cádiz, ciudad de libro' y que pone de manifiesto que la lectura puede ser un motor de cambio social y de solidaridad.

El año pasado se recogieron casi 400 kilos de alimentos y se repartieron un total de 400 libros. Los libros que se entregaron a los donantes de alimentos procedían de donaciones de particulares, de autores, de librerías gaditanas y de la editorial Kaizen que donó un centenar de libros para colaborar en esta campaña.

