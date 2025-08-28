El barrio de Puntales celebra su tradicional Fiesta de los Cañonazos: fecha y programación completa

El barrio de Puntales ya vive su tradicional Fiesta de los Cañonazos, que este año alcanza su decimotercera edición. La cita arrancó con la apertura al público de la feria y los cacharritos, instalados en esta ocasión en un nuevo emplazamiento: el solar cercano a la calle Ramón Blanco, un cambio pensado para facilitar el aparcamiento y mejorar el acceso de los visitantes.

La inauguración coincidió con la celebración del Día del Niño, con descuentos en las atracciones que atrajeron a numerosas familias, llenando de ambiente festivo el recinto desde las primeras horas.

El pregón

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar este jueves, a las 21:45 horas, con el pregón del autor de Carnaval Gueli Villegas, que se anuncia con un marcado carácter carnavalesco y que promete ser uno de los platos fuertes del programa.

La clausura de la fiesta será el domingo al mediodía con la actividad 'Mójate por Puntales', que incluirá una animada fiesta de la espuma y música en directo, poniendo así el broche final a un fin de semana de convivencia y diversión.

La Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo, impulsora de esta cita, mantiene con la Fiesta de los Cañonazos su objetivo de acercar el barrio a la ciudad y reivindicar la historia de Puntales.

Programación de la Fiesta de los Cañonazos 2025

Jueves 28

21:00 – Orquesta Moreno Show

21:40 – Recreación del alistamiento de artilleros a cargo de la A.C. El Castillete, con salvas de avancarga.

Baile de época por Marta Casado.

21:45 – Pregón de Gueli Villegas.

00:00 – Cierre.

Viernes 29

12:30 – Zone Fun (Fundación Cádiz).

21:00 – Yoly y sus Niñas.

21:45 – Carmen Guerrero.

22:45 – Silvia del Río.

23:45 – Sáname y su Son.

00:45 – Orquesta Bumbray.

02:00 – Cierre.

Sábado 30

12:00 – Visita guiada al Fuerte de San Lorenzo por la A.R.H. El Castillete de Puntales.

12:30 – Juegos con el grupo Scouts Estrella de la Ruta.

21:00 – Orquesta Moreno Show.

22:45 – Antología Los Majarras.

23:30 – Antología Acordes de Cádiz.

00:30 – Chirigota Los Calaítas.

01:15 – Orquesta Moreno Show.

02:00 – Cierre.

Domingo 31

13:00 – 'Mójate por Puntales'.

13:00 – DJ Lau.

Más temas:

Cádiz