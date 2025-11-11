El Ayuntamiento de Cádiz rehabilitará 54 viviendas en Guillén Moreno

El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación la contratación de las obras de rehabilitación interior en 54 actuaciones en viviendas, situadas principalmente en el barrio Guillén Moreno. Estas actuaciones tendrán un coste total de 333.020,56 euros sin impuestos incluidos. Estos trabajos se harán en inmuebles situados en las calles Marinero en Tierra, Cal y Canto, y en Avenida San Severiano, Ciudad de Santander y Avenida de la Sanidad Pública. Las actuaciones tendrán una duración máxima de seis meses.

Según se recoge en la memoria justificativa «la necesidad de la contratación se justifica en llevar a cabo la ejecución del Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas del parque municipal«, y que contempla las siguientes actuaciones: adecuación de baños, renovación de carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones, y de la mejora del baño y de la cocina en general.

El Plan de Rehabilitación Interior se aprobó con la intención de ejecutar obras no obligatorias para el propietario de las viviendas arrendadas, pero que permiten la mejora en la accesibilidad y calidad de vida de los inquilinos de Procasa, la empresa municipal de vivienda.

A la hora de contratar los proyectos de ejecución, desde la empresa pública se optó por diferenciar tres zonas distintas de la ciudad, agrupándose las actuaciones localizadas en tres grandes áreas: Casco Antiguo; los barrios Cerro del Moro y Puntales; y el Barrio Guillén Moreno.

La redacción de los Proyectos de Ejecución «es laboriosa, por la dificultad de la toma de datos y del acceso a las viviendas, ya que las obras se van a ejecutar con los inquilinos residiendo en las mismas, por lo que, una vez se vayan concluyendo los diferentes Proyectos, y tras la supervisión y su posterior aprobación por Procasa, se irán licitando las correspondientes obras, según el área de las actuaciones recogidas en cada uno de los Proyectos, intentando con ello agilizar el inicio de las obras y dar cumplimiento al Plan de Rehabilitación Interior de viviendas«.