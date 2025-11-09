La edad media del comprador de vivienda en Cádiz es de 50 años

El comprador de una vivienda en Cádiz tiene 50 años. Según los datos del Portal Estadístico del Notariado de España, solo uno de cada cuatro inmuebles en la capital gaditana es adquirido por una persona menor de 40 años. Los jóvenes gaditanos no pueden comprar una casa. Por otro lado, según las estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria, el salario medio bruto anual de un gaditano es de 16.215 euros. En Cádiz, al igual que en el resto de ciudades de España, sus vecinos han perdido poder adquisitivo en los últimos años, lo que impide que puedan emanciparse, formar un proyecto de vida. Todo está relacionado. Bajos salarios, precios de viviendas cada vez más altos, menor tasa de natalidad y menor población. Cádiz envejece, se hace mayor.

En cuanto a la edad media de los compradores de una casa, en la ciudad de Cádiz son 50 años, mientras que en la provincia baja a los 47 años. Es un dato que ha variado a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en 2013, el comprador de una casa en la capital gaditana tenía 48 años de media, pero en 2016 tenía 42 y en 2022 tenía 46. Desde 2013, de media, las personas que compran una casa en la ciudad de Cádiz tienen más de 40 años.

En lo referente al perfil de edad de los compradores de inmuebles en Cádiz, solo el 4,38% de las viviendas fueron adquiridas por menores de 31 años, mientras que el 21,52% correspondió a compradores de entre 31 y 40 años. Es decir, únicamente una de cada cuatro viviendas vendidas en Cádiz fue comprada por alguien de 40 años o menos. Por su parte, casi el 30% de las operaciones estuvieron protagonizadas por compradores de entre 41 y 50 años. En 2024, las personas de entre 61 y 70 años adquirieron el 14,63% de las viviendas, y los mayores de 70 años, el 5,16%. Es decir, el pasado año en la ciudad de Cádiz se vendieron más viviendas a personas jubiladas de más de 70 años que a jóvenes menores de 31.

Si ampliamos la mirada al conjunto de la provincia, el comprador medio de vivienda en Cádiz tiene 47 años. A diferencia de lo que ocurre en la capital, en el ámbito provincial hay más compradores menores de 31 años (8,53%) que mayores de 70 (5,3%). En cuanto a la distribución por edades, el 23,78% de las viviendas se compró por personas de entre 31 y 40 años, el 27,21% por compradores de 41 a 50 años, el 22,34% por quienes tenían entre 51 y 60 años, y el 12,85% por compradores de 61 a 70 años.

Radiografía de la provincia

La edad media de los compradores de vivienda varía según el municipio. Por ejemplo, dentro de la comarca de la Bahía de Cádiz, San Fernando presenta la edad más baja, con 42 años; en Puerto Real se sitúa en 46 años, en El Puerto en 47 y en Chiclana alcanza los 52 años. En Jerez, la media es de 44 años, seis menos que en la capital gaditana, mientras que en Algeciras también es de 44 años. En La Línea, otro de los grandes municipios de la provincia, la edad del comprador se sitúa en 43 años.

Por otro lado, en Sanlúcar la media baja a 41 años, mientras que en Rota sube a 49 y en Vejer llega hasta los 53 años. En la comarca de la Sierra, concretamente en El Bosque, la edad media de los compradores se establece en 47 años.

Otro valor sociodemográfico, en este caso sobre la naturaleza del comprador, refleja que el 89,35% de los compradores son personas físicas, mientras que el 10,65% son personas jurídicas., es decir, que han sido adquiridas por una empresa, una organización, fundación o asociación.

En cuanto al total de viviendas adquiridas por extranjeros en la ciudad de Cádiz, el 15% correspondió a compradores alemanes, el 14% a italianos, el 13% a ciudadanos de Estados Unidos, el 9% a franceses y el 6% a compradores de origen chino.

Pagar la hipoteca hasta la jubilación

Pagar una hipoteca hasta la jubilación. Esta es la realidad que se desprende de los últimos datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondientes al 2025. En Andalucía, el plazo medio de pago de una hipoteca se sitúa en 25,17 años. Por lo tanto, si un gaditano compra una casa con 50 años, pagará su hipoteca hasta los 75 años. La edad media de quienes firman estos créditos ronda los 38 años. Esto implica que buena parte de los compradores terminarán de pagar su casa ya cerca de la jubilación, en torno a los 63 años. En España, la mayoría de bancos fija el límite máximo para devolver una hipoteca en los 75 años de edad.

La entrada tardía en el mercado inmobiliario y la ampliación de los plazos hipotecarios, que en el caso de los jóvenes pueden alcanzar los 30 años, en el caso de Cádiz los menores de 40 años solo compraron el 25% de las viviendas en 2024 reflejan el fuerte desequilibrio entre el aumento del precio de la vivienda y la evolución de los salarios.

Un treintañero apenas cobra 20.000 euros anuales

El nivel salarial es uno de los factores clave que explica las dificultades de la población joven para acceder a una vivienda en Cádiz. Los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, reflejan que los gaditanos menores de 35 años percibieron un sueldo medio de 16.215 euros anuales. La situación es aún más precaria entre los jóvenes de 18 a 25 años, cuyo salario medio se reduce a 7.364 euros, una cifra que dificulta no solo la compra de una vivienda, sino también asumir el coste de un alquiler y abandonar el hogar familiar. Los menores de 18 años apenas superan los 2.100 euros.

Esta realidad se traduce en unas tasas de emancipación muy bajas. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 12,9% de los gaditanos menores de 30 años ha logrado independizarse, un dato que se sitúa por debajo de la media nacional, situada en el 16,3%. A medida que avanza la edad, los ingresos aumentan: entre los 36 y 45 años, el salario medio alcanza los 21.140 euros; entre los 46 y 55 años asciende a 24.417 euros; y entre los 56 y 65 años llega a 25.737 euros. A partir de los 65 años, en la mayoría de los casos ya en situación de jubilación, la media se reduce a 15.915 euros.

La VPO, la solución

La principal solución para los problemas de acceso a la vivienda que sufren los jóvenes gaditanos son los inmuebles es la construcción de VPO (Vivienda de Protección Oficial). En Cádiz, recientemente se ha aprobado la construcción de 813 vivienda en el solar de Navalips, de las cuáles 407 son protegidas.

Son varias las promociones de VPO que está acometiendo el Ayuntamiento en estos momentos. Recientemente se han entregado las llaves de 16 viviendas protegidas en alquiler en la calle Santiago 11, con un coste total de 1,6 millones de euros; y se espera que en breve acaben los trabajos de otras 23 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle García de Sola 20, con un presupuesto total de 2,6 millones de euros.

Otra de las grandes obras de Procasa en 2025 reside en la edificación de 28 viviendas protegidas en alquiler en la calle Marqués de Coprani, cuyo coste de ejecución alcanza los 4 millones de euros. Otros proyectos son la construcción de un edificio de 53 viviendas protegidas en alquiler en la avenida Marconi; y la construcción de un edificio para 5 viviendas protegidas en alquiler en la calle San Juan Bautista de la Salle 17.